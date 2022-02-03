Posta.com.tr /Havana sendromunun nedenini bulmaya çalışan topluluk, yine de elektromanyetik enerjinin sınırlı durumlarda temel semptomları açıklayabileceğini söyleyerek kesin bir neden belirtmekten geri durdu. İstihbarat camiasının en inatçı gizemi olan ve halk arasında "Havana Sendromu" olarak bilinen bu rahatsızlığın nedeninin bir dereceye kadar elektromanyetik enerjiden kaynaklandığı vurgulandı. Bir istihbarat yetkilisi, ‘Çok şey öğrendik. Her vaka için belirli bir sisteme sahip olmasak da bildiğimiz şey, hızlı bir bildiril ve derhal tıbbi müdahale ile çoğu insanın iyileşebileceği’ dedi.

"Yönlendirilmiş, darbeli radyo frekansı enerjisinin", bu vakaları açıklamada en makul mekanizma olduğunu belirten Ulusal Bilim Akademileri, istihbarat birliğinin raporunu büyük ölçüde doğruluyor. Ancak kesin bir karar vermekten geri duruyor.

Havana sendromunun araştırılması için kurulan uzman topluluğu, yaşanan olaylarla ilgili gizli bilgilere erişimi olay tıp, bilim ve mühendislerden oluşuyor. Yetkililer, çalışmalarının yalnızca hükümetin "anormal sağlık olayları" olarak adlandırdığı olayların arkasındaki potansiyel mekanizmayı ortaya çıkarmaya odaklandığını vurguladı.

'ARKASINDA YABANCI DÜŞMAN YOK'

Öte yandan, CIA tarafından geçen ay yayınlanan ve olayların arkasında kimlerin olabileceğini inceleyen bir ara rapor, Rusya'nın ya da başka herhangi bir yabancı düşmanın ABD yetkililerine zarar vermek için tasarlanmış yaygın bir küresel kampanya yürütmesinin olası olmadığını ortaya koydu.







