Havayolu firması binlerce kişiyi işten çıkarıyor
Corona virüsün dünya genelinde salgın halini alması bazı firmaları da olumsuz etkiledi. Air Canada binlerce personelini işten çıkarma kararı aldı.
20 Mart 2020, Cuma 10:34 Son Güncelleme:
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Corona virüsün tüm dünyada etkili olmasıyla birlikte havacılık şirketleri personellerini işten çıkarma kararı alıyor. Air Canada binlerce personeli ile yollarını ayıracak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomiye büyük zarar veren corona virüs salgını nedeniyle Air Canada 5100 çalışanını işten çıkarma kararı aldı.
İşten çıkarmaların büyük kısmı kabin ekiplerinden oluşacak.