Havayolu şirketleri bayramda ek sefer düzenliyor

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması dolayısıyla havayolu şirketleri sefer sayılarını artırdı. Türk Hava Yolları’ndan (THY) yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayram tatilinde şirket 164 ek sefer gerçekleştirecek. Dünyanın 122 ülkesini kapsayan rakipsiz uçuş ağı ile yolcularına ayrıcalıklı uçuş deneyimi sunan THY, 17 Ağustos’ta mesai bitimiyle başlayacak ve 9 gün sürecek bayram tatili nedeniyle 164 ek sefer düzenleyecek. Uçuşlarını yolcularının beklentilerini karşılayacak bir planlamayla icra eden THY, bayramda oluşabilecek ulaşım yoğunluğuna yurt içinde 150, yurt dışında ise 14 ek sefer ile çözüm sağlayacak. THY, bayram tatilinde yurt içinde Antalya’ya 49, Bodrum’a 51, Dalaman’a 35, Trabzon’a 15, yurt dışında ise Beyrut’a 8, Cenevre’ye 2, Podgorica’ya 4 ek sefer koydu.

PEGASUS'TAN 128 EK SEFER

Pegasus Hava Yolları da uzun Kurban Bayramı ve sonrasında gelen 30 Ağustos nedeniyle tatillerini birleştiren misafirlerine ek seferleriyle destek olacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, 17 Ağustos-3 Eylül döneminde yurt içinde 108 ve Kıbrıs’a 20 olmak üzere toplam 128 ek sefer düzenleyecek. Yurt içinde, İstanbul Sabiha Gökçen’den Adana, Dalaman, Bodrum, Antalya, Hatay hatları başta olmak üzere 108 ek sefer gerçekleştirilecek. Pegasus, Kıbrıs Ercan Havalimanı’ndan ise İstanbul Sabiha Gökçen, Adana, Hatay, İzmir, Gaziantep ve Ankara’ya ek seferler düzenleyecek.

ONUR AIR 39 EK SEFER DÜZENLİYOR

Onur Air de bayram tatili için seferlerini arttırdı. Şirket, bayram döneminde yoğun talebi karşılamak için Antalya, Bodrum, Gaziantep, Malatya, Samsun ve Trabzon’a 39 ek sefer koymayı planlıyor. Kurban Bayram’ın 9 günlük tatilini ailelerinin yanında, sıcak denizlerde ya da yurt dışında geçirmek isteyen yolcuların seyahat tercihleri de netleşti. Yurt içinde en çok tercih edilen noktalar Antalya, Bodrum, İzmir, Gaziantep ve Trabzon olurken yurt dışında ise Londra, Cakarta, Barselona, Moskova, Berlin ve Odessa tatil tercihlerinde öne çıkan şehirler arasında yer aldı. AA