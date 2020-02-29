Havayolu şirketleri şişman yolculara ayrımcılık yapıyor mu?

Bu yılın başında bir anne ve iki kızından oluşan 3 kişilik Yeni Zelandalı aile, Thai Havayolları'na ait Auckland ve Bangkok seferin yapan uçakta, fazla kilolu oldukları gerekçesiyle 'business class' koltuklarından kaldırılarak, ekonomi sınıfı koltuklarına oturmaları istenmişti. Olaya tepki gösteren Huhana Iripa ile kızları Tere ve Renell kendilerine karşı bir ayrımcılık politikası yürütüldüğünü savunmuş, kendilerine dünya basınında yer bulmuştu. 3 kişilik ailenin ironik bulduğu kısım şuydu; evet, diğer yolculara göre daha iri olabilirlerdi, ancak tam da bunun için daha fazla para ödüyor ve daha rahat etmek istiyorlardı. Thai Havayolları ise 2018'de uzun menzilli Boeing 787-9 uçaklarının business class’larında bel çevresi 142 santimetreden daha geniş olan yolcularını uçurmama kararı almıştı.

Gerekçeleri güvenlik

Şişman yolcuların emniyet kemerleri bel çevrelerinde kavuşmadığında, kabin memurlarının ek kemer vermesi gerekiyor. Ancak koltukalrın orijinal tasarımlarındaki kemerlerinde hava yastığı sistemi bulunuyor, ek kemerlerin takılması durumunda ise hava yastığı sistemi devre dışı kalıyor. Bu nedenle 2018'den beri bel çevresi 142 santimetreden geniş yolcular, Thai Havayolları’nın 787-9’larında uçamıyor, ücretini ödeseler dahi kabin memurları tarafından ekonomi sınıfı koltuklarına geçmeleri isteniyor.

Ayrımcılığa neden oluyor mu?

Uçak koltukları giderek küçülür ve obezite bir kamu sağlığı sorunu hale gelirken, her gün daha fazla insan kendini uçak koltuklarına 'sığamaz' halde bulunuyor. Kabin memurları ise bu yolcuların bel çevrelerini diğer yolcuların önünde ölçerken, kendilerini aşağılanmış ve kişisel alanlarına girilmiş gibi hissedebiliyorlar. Uçak yolculukları, şişman yolcular için tamamen bir anksiyete sebebine dönüşebiliyor.

'Şişman Kızlar Seyahat Ediyor'

Beden olumlama aktivisti Annette Richmond ise bu durumdaki tüm kadınların sesi olabilmek adına 'Şişman Kızlar Seyahat Ediyor' isimli Instagram hesabını açtı ve 2017'den bu yana yaklaşık 34 bin takipçiye ulaştı. Sayfada, her bedenden kadına, farklı beden ölçüleriyle uçarkan karşılabileceklerine sorunlara yönelik tavsiyeler paylaşılıyor. Kendisini dijital göçebe olarak tanıtan Richmond, kendisi de büyük beden bir kadın olarak saatlerce gökyüzünde kalmanın zorluklarına dikkat çekiyor.

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