Türkiye Havladı diye köpeğe ateş açtı, 3 kadını yaraladı!

Havladı diye köpeğe ateş açtı, 3 kadını yaraladı!

Türkiye

Havladı diye köpeğe ateş açtı, 3 kadını yaraladı!

Muğla'da Mustafa E. isimli kişi kendisine havladı diye bir köpeğe açtığı ateş sonucu 3 kadın ve köpeği yaraladı. Korkunç olay anbean kameralara yansıdı.

06 Kasım 2021, Cumartesi 15:04 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Yahşi Mahallesi Yahşi Plajı'nda meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen Mustafa E., motosikletiyle yoldayken bir sokak köpeği ona doğru havladı.

Bu olaya sinirlenen Mustafa E., eve gidip av tüfeğini alarak köpeğin yanına geri geldi. Köpeğin üstüne ateş açan Mustafa E., kafede oturan F.C., A.M.A., G.E. isimli kadınları ve köpeği yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan kadınlar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Veterinerde tedaviye alınan 'Kartal' isimli köpeğin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mustafa E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede şüphelinin kullandığı av tüfeği de ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bu arada, Mustafa E.'nin köpeğe ateş ettiği anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ortaya çıktı.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)

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