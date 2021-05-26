Türkiye Havlayan köpeğe bakmak isterken canından oldu!

Havlayan köpeğe bakmak isterken canından oldu!

Türkiye

Havlayan köpeğe bakmak isterken canından oldu!

Erzurum'da bisiklet sürerken villanın bahçesinde havlayan köpeğe bakmak için manevra yapan 63 yaşındaki Ahmet Keleş'e otomobil çarptı. Keleş, kazadan bir hafta sonra hayatını kaybetti.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 10:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Aziziye ilçesinde 16 Mayıs günü saat 19.30 sıralarında, köylere giden karayolunda damadı 2 çocuk babası Kerim Tüdeş (35) ile birlikte bisiklet süren Ahmet Keleş, yol kenarındaki bir villanın bahçesinden havlayan köpeğe bakmak için yola doğru manevra yaptı. Keleş'e bu sırada hızla gelen otomobil çarptı.

Savrulup otomobilin üzerine düşen Keleş, yaralandı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Keleş’in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Keleş, 23 Mayıs’ta yaşamını yitirdi.

Keleş'in cenazesi Erzurum Asrı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.


Kerim Tüdeş, kayınpederinin cenazesinde, "Birlikte bisiklet sürüyorduk. Yolun bir tarafında o, diğer tarafında ise ben vardım. Sohbet ediyorduk. O sırada yolun kenarındaki villalardan birinin bahçesinden köpek sesi geldi. Babam sesin geldiği yöne doğru bakmak için bisikletin yönünü yola doğru çevirdiğinde acı bir fren sesi duydum. Hızla gelen otomobil duramadı ve babama çarptı. Aracın üzerine düşen babam araçla birlikte metrelerce gittikten sonra durabildi. Durumu çok ağırdı. Hastaneye kaldırdık ancak bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Çok üzgünüm" dedi.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Derin Devlet’ ‘Kutsal Devlet’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Neydi o akşam
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Aşılama hızlanırsa Türkiye talebi patlar
Hakan Çelik
Murat Çelik
Ateş Hoca'dan uyarılar ve umutlu mesajlar
Murat Çelik
Banu Şen
Tarih kokan topraklarda tarihe yolculuk: Çanakkale
Banu Şen
Şirin Sever
Bodrum'da yatırım yapanların hesabı ne?
Şirin Sever
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Üçüncü doz aşı açıklaması! Koronavirüs geçirenler dikkat! Bilim Kurulu üyesi duyurdu