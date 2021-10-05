Havluları yumuşacık yapacak yöntemler

MİNERALLER

Sabun ve cilt pullarının ötesinde kullandığımız suda mineraller de var ve bunlar da havluların doğal olarak çok çabuk kabarmasına neden oluyor. Havlular birçok kişinin beklentisini karşılamıyor çünkü banyo yaptıktan sonra en çok istediğimiz şey temiz ve yumuşak bir havluyla kendimizi rahatlıkla kurulamaktır. Ancak, havlularınızın yumuşaklığını geri almanın oldukça kolay bir yolu var!

SICAK SU

Her şeyden önce, Havluları sıcak suda yıkamak genellikle çok daha iyidir. Bunu yaparsak, normalde tamamen arınmayan sabunu çıkarırız. Kumaş yumuşatıcı kullanmaya ve bunun havluları tekrar yumuşak hale getireceğini düşünebilirsiniz (çünkü ürünün adında söylediği şey budur), ancak yumuşatıcı kullanmayı önermiyoruz. İçeriğini düzgün bir şekilde okursanız, yumuşatıcıların hiç de iyi olmayan birçok kimyasal maddeye sahip olduğunu ve aslında bu ürünlerin birçoğunun sağlığa zararlı olabileceğini fark edeceksiniz.

Havlularınızın yumuşaklığını geri kazanmasını istiyorsanız, farklı yöntemler denemek daha iyidir ve bu ulaşılması kolay bir yöntem.

AMONYAK VE SİRKE

Yüksek sıcaklıkta su kullanmanın yanı sıra, bir fincan sirkeyi ve biraz amonyakla birleştirerek kıyafetlere eklemelisiniz. Çamaşır makinenizin yumuşatıcı bölmesine bu karışımı ekleyin ve ardından yalnızca normalde kullandığınız miktarda deterjanı çamaşır makinenizin karşılık gelen boşluğuna ekleyin. Amonyak sayesinde deterjanın havlulara yapışmamasını ve sirkenin de aynı şekilde suda bulunan mineralleri korumasını sağlıyor. Amonyak ve sirke birleştirildiğinde, havluların tekrar yumuşak kalmasını sağlar.



