Havuç çorbasıyla binlerce bebeğin hayatını kurtardı

Ernst Moro kimdir?

Ernst Moro, 1874'te Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olan Slovenya'nın Ljubljana kentinde doğdu. Avusturya'nın Graz kentindeki bir üniversitede okudu ve daha sonra Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi'nde pediatri profesörü oldu. Pediatri, o günlerde Avrupa'da bağımsız bir tıp alanı olarak gelişiyordu ve bebeklerdeki ölüm oranları çok yüksekti, öyle ki yaklaşık %25'lere ulaşmıştı. O dönemde binlerce bebeğin sıralı bir şekilde ölmesinin en önemli nedenlerinden biri ishaldi. Doktor Moro bu bebekleri kurtarmanın bir yolunu bulmayı başardı, üstelik çözümü oldukça basit ve dahiceydi.

Ersnt Moro, bebek hastaları için kendi tarifine göre özel pişirilmiş havuç çorbası tarifi vermeyi önerdi. Moro'nun havuç çorbasında yalnızca üç bileşen bulunuyordu:

- 500 g havuç

- Su

- Tuz

Doktorun tarifine göre, havuçların dış kısımlarını iyice temizledikten sonra iyice yumuşak hale gelene kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Sonra havuçları elek içinden geçiriyor ve toplam sıvı miktarı 1 litreye eşit olacak şekilde su ekliyoruz. Son olarak içine bir çeyrek parmak kadar tuz ekliyoruz.

Bu basit çorbanın bebeklerde, en kötü formlarında bile ishali durdurduğu ortaya çıktı ve bu tarif binlerce çocuğun daha birçok hastalıktan kurtarılmasına yardımcı oldu. Daha sonra yapılan çalışmalar, bu çorba ile ayrıca bakterilerin bağırsak duvarlarına yapışmasını engellediğini duyurdu. Zamanla bu doğal ilaç antibiyotiklere tercih edildi ve o günlerde bebeklerde hayatta kalma oranını önemli ölçüde artırmaya yardımcı oldu.

- Hayat kurtaran havuç çorbasının yanı sıra, Ernst Moro'nun günümüz pediatrisinin kilometre taşları haline gelen bir sürü başka keşfi de var.

- Sözde “kucaklayan refleks” veya Moro refleks olduğu tıp dünyasınca bilinen tedavi yöntemi, bebeklerde spastik serebral palsi saptanmasına yardımcı olur.

- 1960 yılına kadar kullanılan tüberküloz için basit bir cilt testi geliştirdi.

- Anne sütüyle beslenen bebeklerin organları biberonla beslenen çocuklara kıyasla vücuda giren bakterilerle daha etkili savaşıyor.

- Doktor Moro, 1936'da Heidelberg Üniversitesi'nden emekli oldu ve 1948 yılına kadar özel bir çocuk doktoru olarak çalışmaya devam etti.





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