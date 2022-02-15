Salatalarda, yemeklerin içinde veya meyve yer gibi tüketilen havucun her türlüsü hem lezzetli hem de sağlıklı. Peki, havuç hangi mevsimde ve ayda yetişir? Havuç ne zaman yenir? Havuç ile ilgili merak edilenler haberimizde.

HAVUÇ HANGİ MEVSİMDE VE AYDA YETİŞİR?

Havuç, bir kış sebzesidir. Havucun ekim zamanı, Şubat-Haziran ayları arasındadır. Hasat zamanı ise Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarıdır. Havucun çeşidine göre hasat zamanı değişiklik gösterebilir.

HAVUÇ NE ZAMAN YENİR?

Havucu Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında pazar tezgahlarında kolaylıkla bulabilirsiniz.



