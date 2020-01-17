Havuç tarator tarifi: Havuç tarator nasıl yapılır?
Meze olarak sofralarını süsleyeceği gibi misafirlerinize ikramlık tabaklar hazırlarken de güzel sunumlar eşliğinde verebileceğiniz harika bir lezzet olan havuç tarator tarifi oldukça pratik bir tariftir. Sevdiklerinize hazırlamak için havuç tarator tarifi arıyor ve havuç tarator nasıl yapılır merak ediyorsanız "havuç tarator tarifi, havuç tarator nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Pratik meze tarifi arıyorsanız ve her yemeğin yanına yakışacak olan bir meze olsun istiyorsanız havuç tarator tarifi tam size göre olacaktır. Eğer "havuç tarator tarifi, havuç tarator nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Havuç tarator tarifi
Havuç tarator malzemeleri
- 6 adet soyulmuş rendelenmiş havuç
- 3 diş sarımsak
- 1,5 su bardağı yoğurt
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
Rendelenmiş havuçları bir tencereye alıp üzerine sıvı yağ dökülür. Yumuşayana kadar kısık ateşte kavrulur. Suyunu salıp tekrar çekmeye başlayan havuçların içine ince doğranmış sarımsaklar eklenir. 4 - 5 dakika daha kavrulan havuç ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Yoğurtun içerisine tuz eklenerek iyice çırpılır. Soğuyan havuçla yoğurt karıştırılır servis etmeye hazırdır.
İpucu
Sarımsak arzuya göre yoğurda eklenebilir. Kokusu ve tadı daha yoğun olacaktır. Arzuya göre içerisine çekilmiş ceviz ve üzerine patates cipsi koyulabilir.
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