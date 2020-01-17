Pratik meze tarifi arıyorsanız ve her yemeğin yanına yakışacak olan bir meze olsun istiyorsanız havuç tarator tarifi tam size göre olacaktır. Eğer "havuç tarator tarifi, havuç tarator nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Havuç tarator tarifi

Havuç tarator malzemeleri

- 6 adet soyulmuş rendelenmiş havuç

- 3 diş sarımsak

- 1,5 su bardağı yoğurt

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı tuz

Havuç tarator yapılışı

Rendelenmiş havuçları bir tencereye alıp üzerine sıvı yağ dökülür. Yumuşayana kadar kısık ateşte kavrulur. Suyunu salıp tekrar çekmeye başlayan havuçların içine ince doğranmış sarımsaklar eklenir. 4 - 5 dakika daha kavrulan havuç ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Yoğurtun içerisine tuz eklenerek iyice çırpılır. Soğuyan havuçla yoğurt karıştırılır servis etmeye hazırdır.

İpucu

Sarımsak arzuya göre yoğurda eklenebilir. Kokusu ve tadı daha yoğun olacaktır. Arzuya göre içerisine çekilmiş ceviz ve üzerine patates cipsi koyulabilir.

Bu haberi de okudular Meze tarifleri: Pratik meze çeşitleri

Bu haberi de okudular Patlıcan salatası tarifi: Patlıcan salatası nasıl yapılır?