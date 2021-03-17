Havuç tatlısı tarifi ve yapılışı: Havuç tatlısı nasıl yapılır?

Her lokmasında ayrı bir lezzet bulabileceğiniz havuç tatlısı tarifi sağlıklı bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için havuç tatlısı tarifi arıyor ya da havuç tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Havuç tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

HAVUÇ TATLISI TARİFİ

Havuç tatlısı malzemeleri

4 adet havuç

1 su bardağı toz şeker

1 paket petibör bisküvi

Yarım su bardağı Hindistan cevizi

1 tatlı kaşığı tarçın

Muhallebisi için:

4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1,5 yemek kaşığı nişasta

5 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

Üzeri için:

Ceviz

Havuç tatlısı yapılışı

Havuçları soyup rendeleyin ve bir tavaya alın. Üzerine şekeri ilave edip harmanlayın. Ardından ara sıra karıştırarak 10 dakika boyunca kavurun. (Suyunu fazla çektirmeyin. Bisküvileri ufalayıp tarçınla birlikte havuçlara ilave edin. Muhallebi için vanilya dışındaki malzemeleri bir tencerede karıştırın. Kıvamı koyulaşana kadar arada karıştırarak muhallebinizi hazırlayın. Son olarak vanilyayı da ekleyip muhallebiyi ılınmaya bırakın. Servis yapacağınız kupların dibine biraz Hindistan cevizi serpiştirin. Ardından bir kat havuç, bir kat muhallebi şeklinde 4 kat yaparak kupları doldurun. Üzerine dekoratif olması amacıyla bir tatlı kaşığı kadar daha havuç koyup dövülmüş ceviz ekleyin. Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.



