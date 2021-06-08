Havuçlarım (Oyun)

MALZEMELER

Turuncu, kahverengi ve yeşil karton, makas, yapıştırıcı ve kalem / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla beraber turuncu karton üzerine havucu andıracak şekilde üçgenler çizip kesiniz. Bu üçgenlerin üzerlerine istediğiniz sayıyı yazınız. Üçgenleri kahverengi karton üzerine yapıştırınız. Yapıştırdıktan sonra yeşil kartondan havuç saplarına benzer şekilde uzun dikdörtgenler çizip kesiniz. Kahverengi kartonu ve yeşil sapları çocuğunuzun önüne koyunuz ve ondan havuçlarda yazan sayı kadar yeşil sapları havuçlara yapıştırmasını isteyiniz.