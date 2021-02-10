Yemek Havuçlu cevizli tarçınlı kek tarifi ve yapılışı: Havuçlu cevizli tarçınlı kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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Havuçlu cevizli tarçınlı kek tarifi ve yapılışı: Havuçlu cevizli tarçınlı kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Havuçlu cevizli tarçınlı kek tarifi ve yapılışı: Havuçlu cevizli tarçınlı kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Ceviz, tarçın ve havucun eşsiz uyumu havuçlu cevizli tarçınlı kek tarifi ile bir araya geliyor. Sağlıklı kek tarifi arayanlar havuçlu cevizli tarçınlı kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Yapılışı pratik bir o kadar da lezzetli olan havuçlu cevizli tarçınlı kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

10 Şubat 2021, Çarşamba 18:31 Son Güncelleme:
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Her diliminde ayrı bir lezzet olan havuçlu cevizli tarçınlı kek tarifi, evde yapılabilen kolay tariflerinden biri. Sevdiklerinize hazırlamak için havuçlu cevizli tarçınlı kek tarifi arıyor ya da havuçlu cevizli tarçınlı kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tadını çok seveceğiniz havuçlu cevizli tarçınlı kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Havuçlu cevizli tarçınlı kek tarifi

Havuçlu cevizli tarçınlı kek malzemeleri

  • 2 su bardağı şeker
  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 3 su bardağı havuç
  • 1 su bardağı ceviz
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 adet limon kabuğu rendesi
  • 1 paket vanilya
  • 2 tatlı kaşığı tarçın

Havuçlu cevizli tarçınlı kek yapılışı

Yumurtaları ve şekeri, şeker eriyinceye kadar çırpın. Yağı ekleyin ve çırpmaya devam edin. Un, tarçın, kabartma tozu ve vanilyayı bir kaba eleyin. Limon kabuğu, ceviz ve havuç rendesini ekleyin. Çırptığınız yumurta, şeker ve yağı karışıma ekleyerek biraz daha karıştırın. Katı yağ ile yağlayıp, un serptiğiniz kalıba dökün ve 180 derecede yaklaşık 40 dakika kadar pişirin.

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