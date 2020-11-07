Yemek Sağlık deposu: Havuçlu kek tarifi

Sağlık deposu: Havuçlu kek tarifi

Yemek

Sağlık deposu: Havuçlu kek tarifi

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir kek tarifi arıyorsanız havuçlu kek tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için havuçlu kek tarifi arıyor ya da havuçlu kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Havuçlu kek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

07 Kasım 2020, Cumartesi 15:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Pişerken kokusu sokağa yayılacak enfes havuçlu kek tarifi evde kolaylıkla yapılabilen tariflerden. Sevdiklerinize hazırlamak için havuçlu kek tarifi arıyor ya da havuçlu kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Havuçlu kek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Havuçlu kek tarifi

Havuçlu kek malzemeleri

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağından biraz az süt
  • 1 su bardağı rendelenmiş havuç
  • 1 su bardağı çekilmiş badem
  • 2 su bardağı un
  • 2 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 paket vanilya

Havuçlu kek yapılışı

3 yumurtayı blender da çırpın. Köpürene kadar şekeri ekleyip biraz daha çırpın. Süt, sıvı yağ, tarçını ve unu katarak iyice çırpın. Hamur kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Rendelenmiş havucu ve bademi ekleyerek karıştırıp 180° fırında pişirin.

İlgili Haberler
Kayseri'nin yöresel lezzeti: Nevzine tatlısı tarifiSağlıklı makarna: Bolonez soslu kabak spagetti tarifi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Tabuları yıkan bir şef: Fatih Tutak
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kahvaltıya ne yapabilirim? Pratik kahvaltı tarifleri