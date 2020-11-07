Sağlık deposu: Havuçlu kek tarifi

Pişerken kokusu sokağa yayılacak enfes havuçlu kek tarifi evde kolaylıkla yapılabilen tariflerden. Sevdiklerinize hazırlamak için havuçlu kek tarifi arıyor ya da havuçlu kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Havuçlu kek yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Havuçlu kek tarifi

Havuçlu kek malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağından biraz az süt

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı çekilmiş badem

2 su bardağı un

2 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilya

Havuçlu kek yapılışı

3 yumurtayı blender da çırpın. Köpürene kadar şekeri ekleyip biraz daha çırpın. Süt, sıvı yağ, tarçını ve unu katarak iyice çırpın. Hamur kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Rendelenmiş havucu ve bademi ekleyerek karıştırıp 180° fırında pişirin.



