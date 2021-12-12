Havuçlu mozaik pasta nasıl yapılır? Havuçlu mozaik pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif arıyorsanız havuçlu mozaik pasta tarifi tam size göre bir lezzet. Peki, havuçlu mozaik pasta nasıl yapılır? Görüntüsüyle iştahları kabartan, tadıyla da kendine hayran bırakan havuçlu mozaik pasta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
12 Aralık 2021, Pazar 16:39 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız havuçlu mozaik pasta tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, havuçlu mozaik pasta nasıl yapılır? ÇAy ve kahve keyfinize lezzet katacak havuçlu mozaik pasta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...
HAVUÇLU MOZAİK PASTA TARİFİ
Havuçlu mozaik pasta malzemeler
- 5 adet havuç
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 paket pötibör bisküvi
- 1 paket vanilya
- 1 çay bardağı ceviz
- Yarım çay bardağı süt
- Tarçın
Öncelikle havuçları rendeleyin ve ocağa alınan tavanın içerisine koyun.
Üzerine şekeri de ilave edin ve havuçlar suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Ardından havuçları ocaktan alın ve bir tabağa aktararak soğumaya bırakın.
Karıştırma kabına petibör bisküviyi el yardımıyla parçalara bölerek alın.
Üzerine süt, ceviz, vanilya ve tarçını ekleyin. Soğuyan havuçları da ekleyerek güzelce karıştırın.
Pişirme kağıdını tezgaha alın, üzerine harcı dökün ve spatula ile toparlayın.
Daha sonra el yardımıyla bastırın ve pastaya üçgen şeklini verin.
Pastanın üzerine hindistan cevizi dökerek kaplayın.
Pişirme kağıdını iki taraftan da sıkıca sarın. Yanlarını da içe doğru katlayarak tutturun.
30 dakika kadar pastayı dondurucuda dinlenmeye bırakın.
Mozaik pasta hazır.