Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız havuçlu mozaik pasta tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, havuçlu mozaik pasta nasıl yapılır? ÇAy ve kahve keyfinize lezzet katacak havuçlu mozaik pasta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...

HAVUÇLU MOZAİK PASTA TARİFİ

Havuçlu mozaik pasta malzemeler

5 adet havuç

1 çay bardağı toz şeker

1 paket pötibör bisküvi

1 paket vanilya

1 çay bardağı ceviz

Yarım çay bardağı süt

Tarçın

HAVUÇLU MOZAİK PASTA YAPILIŞI

Öncelikle havuçları rendeleyin ve ocağa alınan tavanın içerisine koyun.

Üzerine şekeri de ilave edin ve havuçlar suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Ardından havuçları ocaktan alın ve bir tabağa aktararak soğumaya bırakın.

Karıştırma kabına petibör bisküviyi el yardımıyla parçalara bölerek alın.

Üzerine süt, ceviz, vanilya ve tarçını ekleyin. Soğuyan havuçları da ekleyerek güzelce karıştırın.

Pişirme kağıdını tezgaha alın, üzerine harcı dökün ve spatula ile toparlayın.

Daha sonra el yardımıyla bastırın ve pastaya üçgen şeklini verin.

Pastanın üzerine hindistan cevizi dökerek kaplayın.

Pişirme kağıdını iki taraftan da sıkıca sarın. Yanlarını da içe doğru katlayarak tutturun.

30 dakika kadar pastayı dondurucuda dinlenmeye bırakın.

Mozaik pasta hazır.



