Sağlık deposu: Havuçlu tarçınlı kek tarifi

Hem çocuklarım hem de büyüklerin severek yediği havuçlu tarçınlı kek tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için havuçlu tarçınlı kek tarifi arıyor ya da havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Havuçlu tarçınlı kek tarifinin püf noktaları için "Havuçlu tarçınlı kek tarifi, havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Havuçlu tarçınlı kek tarifi

Havuçlu tarçınlı kek malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağından biraz az süt

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı çekilmiş badem

2,5 su bardağı un

2 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilya

Havuçlu tarçınlı kek yapılışı

3 yumurtayı blender da çırpın. Köpürene kadar şekeri ekleyip biraz daha çırpın. Süt, sıvı yağ, tarçını ve unu katarak iyice çırpın. Hamur kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Rendelenmiş havucu ve bademi ekleyerek karıştırıp 180°fırında pişirin. Üzeri kızardığında fırından alıp ılıdığında servis edin.



