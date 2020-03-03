Havuçlu toplar tarifi: Havuçlu toplar nasıl yapılır?
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03 Mart 2020, Salı 14:04 Son Güncelleme:
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Havuçlu toplar tarifi
Havuçlu toplar malzemeleri
- 3 orta boy havuç
- 1 adet yeşil elma
- 2 yemek kaşığı pekmez
- 1 çay bardağı fındık
- 2 çay bardağı yulaf
- 1 çay kaşığı tarçın
- Yarım çay bardağı süt
- Vanilya (İsteğe bağlı)
Havuçlu toplar yapılışı
Yeşil elma ve havuçları ince rende ile rendeleyip teflon tavaya alın. İçine pekmezi ilave edip orta ateşte 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp ayrı bir kasede sıcakken süt ve yulaflı ekleyip iyice yoğurun. Bir kenarda soğumaya bırakın. Soğuyunca yulaflar yumuşayıp hamurunuz daha kıvamlı bir hale gelecektir. Soğuduktan sonra kalan tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Minik toplar yaparak hindistan cevizine bulayın.