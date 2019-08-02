Havuz keyfiniz probleme dönüşmesin

Havaların çok sıcak olduğu şu günlerde birçoğumuz kendimizi serin sulara atmak istiyoruz. Özellikle büyük şehirlerde yaşayıp tatile gitme fırsatını bulamayanlarımız serinlemek için tercihimizi havuzlardan yana kullanıyoruz. Ancak yeterince dezenfekte edilmeyen, sağlık koşullarına uygun olmayan havuzlar sağlığımızı tehdit ediyor. İyi temizlenmeyen havuzlar mide, bağırsak, kulak, göz, idrar yolu enfeksiyonları, mantar, alerji gibi sorunlara davetiye çıkarıyor. Dr. Öğretim Üyesi İrem Öner Özkara, havuzlardan kaynaklanan sağlık problemleri ve bunların çözümlerine dair önemli bilgiler veriyor.

İKİ GÜNDEN FAZLA SÜREN YÜKSEK ATEŞTE MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN

Havuz kaynaklı enfeksiyonların başında mide ve bağırsak enfeksiyonlarının geldiğini anlatan Dr. Öğretim Üyesi İrem Öner Özkara, havuz suyunda birkaç güne kadar canlı kalabilen virüsler, bakteriler ve parazitlerin suyun yutulması ile sindirim sistemine yerleşterek bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve ateş ile seyreden enfeksiyonlara neden olabileceğini belirtiyor. Bu enfeksiyonlar nedeniyle bazen ciddi sıvı ve elektrolit kayıplarının oluşabileceğini hatırlatan Önkara, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Havuz sonrası gelişen bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi semptomlar varsa önce beslenme düzeninizde değişiklik yapın. Diyete mutlaka, ev yapımı yoğurt, ayran, pirinç suyu, şeftali suyu, gazı alınmış maden suyu, muz, makarna, patates ve pirinç püreleri, tarhana veya yoğurt çorbası ekleyin ve sıvı-elektrolit kaybı önlenmeye çalışın. İshalin veya kusmanın 5 günden uzun sürdüğü durumlarda, 2 günden uzun süre devam eden yüksek ateş varlığında, kanlı ve mukuslu ishal durumunda mutlaka doktora başvurun.”

GÖZÜNÜZ KULAĞINIZ SAĞLIKLI OLSUN

Özkara, sık görülen havuz kaynaklı sağlık problemlerinden bir diğerinin ise dış kulak yolu enfeksiyonu olduğunu hatırlatıyor. Uzun süre havuz suyuyla temas veya havuz suyunun kulağa kaçması sonrasında dış kulak yolunun bakteriyel florasının bozulduğunu anlatan Özkara, “Bu koruyucu bariyerin ortadan kalkması birçok patojenin bu bölgeye yerleşip enfeksiyon oluşturmasına neden oluyor. Havuz kullanımından birkaç gün sonra şiddetli kulak ağrısı, dış kulak yolu ve kulak kepçesine dokunma sırasında ağrı, kulaktan sarı renkli ve kötü kokulu akıntı gelmesi gibi şikayetleriniz varsa aklınıza mutlaka havuz kaynaklı kulak enfeksiyonu gelmeli ve doktora başvurulmalısınız. Ayrıca havuz sonrası hem enfeksiyon hem de kimyasal tahrişe bağlı göz hastalıkları da yaşanabilir. Havuz kaynaklı bakteriyel enfeksiyonlarda gözde kızarıklık, batma ve çapaklanma görülür, klorun neden olduğu kimyasal tahrişlerde ise kızarıklık ve yanma şikayetleri görülür. Hafif vakaların tedavisinde ılık çay pansumanı yeterli olurken ileri vakalarda doktorunuzun verdiği antibiyotikli göz damlaları ve pomatlardan faydalanabilirsiniz” diyor.

İDRAR YOLU ŞİKAYETLERİNDE TEDAVİYE HEMEN BAŞLANMALI

Havuz suyunda bulunan klorun vücut florasını bozması nedeniyle idrar yolu enfeksiyonları ve genital enfeksiyonlara da sıkça rastlandığını hatırlatan Dr. Öğretim Üyesi İrem Öner Özkara, bu enfeksiyonların idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, karın ve kasık bölgesinde ağrı, genital bölgede ağrı, kaşıntı ve akıntı gibi şikâyetlere neden olduğunu ve tedaviye hemen başlanması gerektiğinin altını çiziyor. Önkara, alacağınız basit önlemlerle ortaya çıkabilecek sağlık risklerini en aza indirebileceğinizi hatırlatarak şu önerilerde bulunuyor:

Büyük ve sirkülasyonu fazla olan havuzları tercih edin.

Havuz suyunun berrak ve havuz zemininin görülebilir olmasına dikkate edin.

Havuzun düzenli olarak denetlendiğinden, bakım ve temizliğinin yapıldığından emin olun.

Son 2 hafta içinde ishal, bulantı ve kusma gibi şikayetler yaşadıysanız havuza girmeyin.

Vücudunuzda açık yara varken havuza girmeyin.

Duş almadan havuza girmeyin ve havuzdan çıktıktan sonra da mutlaka duş alın.

Havuzda mutlaka gözlük ve bone kullanın.

Havuza büyük ve küçük tuvaletinizi yapmayın.

Havuz suyunu yutmayın.

Havuzda en fazla 1 saat vakit geçirin, biraz dinlenip sıvı aldıktan sonra tekrar girin.

Havuzdan çıktıktan sonra kulaklar da dahil olacak şekilde iyice kurulanın.

Islak mayo ile oturmayıp sık sık mayonuzu değiştirin.



