Beden Sağlığı Havuz ve denizler bulaşıcı göz enfeksiyonlarına neden olabilir

Havuz ve denizler bulaşıcı göz enfeksiyonlarına neden olabilir

Beden Sağlığı

Havuz ve denizler bulaşıcı göz enfeksiyonlarına neden olabilir

Havuz ve deniz sezonun açılmasıyla aşırı nem ve yüksek sıcaklıkların göz enfeksiyonlarına neden olabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, “Gözde enfeksiyona neden olan bakteri ve virüsler gözde kızarıklık ve batma sorunlara neden olmaktadır. Bu enfeksiyon çok bulaşıcıdır” dedi.

24 Haziran 2021, Perşembe 17:16 Son Güncelleme:
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Bakteri ve virüslerin gözde kızarıklığa neden olabileceğini ifade eden Medicana Avcılar Hastanesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, “Özellikle otel ve toplu kullanım alanlarındaki havuzların büyük risk taşıyabilmektedir. Gözde ciddi enfeksiyon ve keratit problemlerine kadar neden olabilen salgın enfeksiyon etkeni ‘adenoviral enfeksiyonu’ olarak adlandırdığımız virüslerin neden olduğu göz problemleridir. Bu virüsü taşıyan kişilerin göz ve solunum yollarındaki salgıları bulaşmaya ve hastalığın yayılmasına sebep olmaktadır. Adenoviral konjontivit rastladığımız hastalarımızı özellikle ellerini gözlerine değdirmemeleri gerektiğini, kalabalık ortamlara girmemesi gerektiği, havuz gibi toplu kullanım alanları kullanmamaları gerektiği konularında uyarılarda bulunmaktayız” diye konuştu.

HAVUZ GÖZLÜĞÜ TAKILMALIDIR

Bu hastalığın bulgularının gözde kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, sonrasında çapaklanma ve kulak önündeki lenf bezlerinin şişmesi olarak gözlendiğini söyleyen Apa şu ifadeleri kullandı:

“Tedavisinde öncelikle salgını engellemek amacıyla hastaya önerilerde bulunmak gereklidir. Ve rahatlatıcı üzerine eklenen bakteriyel enfeksiyonlarına yönelik tedaviler planlanmalıdır. Bu hastalıklardan korunmak için önlemler alınması gerektiğini kaydetmek gerekir. Bunlardan göz kızarıklığı çapaklanması olan kişilerle yakın temasta bulunmamak en önemlisidir. Toplu kullanım alanlarındaki havuzlar kullanılacaksa mutlaka havuz gözlüğü takılmalı, havuzda su içinde gözler açılmamalı, lens kullanıyorsa kesinlikle lens ile havuza girilmemelidir. En küçük bir göz probleminde ise en yakın göz hastalıkları doktoruna muayene olunmalıdır.”



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