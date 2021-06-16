Havuzdan çıkınca mutlaka duş alsın

İdrar yolları böbrek üreterler (böbrekten çıkan idrarı idrar torbasına taşıyan borular), mesane (idrar torbası) ve üretradan (idrar çıkışının olduğu son idrar yolu bölümü) oluşur. Bu bölümlerin herhangi bir kısmının veya tamamının iltihaplanmasına idrar yolu enfeksiyonu denir.

İdrar yolu enfeksiyonu yaz mevsiminde havuza ve denize girilmesi sonrasında artış gösterebilir. En sık 5 yaş altı çocuklarda görülür. Üretraları kısa olduğu için kız çocuklarında ve üretra ağzında bakteriler daha kolay kümelendiği için sünnetsiz erkek çocuklarında daha sık görülür.

DEZENFEKTANIN AZI DA AŞIRISI DA ZARARLI

Ülkemizde genel kullanıma açık havuzlar iyi dezenfekte edilmiyor, bu da mikrop üremesi için uygun zemin oluşturuyor. Bazen de havuzlarda fazla dezenfektan kullanılıyor. Bu da idrar yolu ağzında kimyasal tahriş yaparak enfeksiyonlarda artışa neden olabiliyor.

Riski artıran diğer etkenler şunlar: Bakteri (koli basili) miktarı yüksek denizlere girmek, Yüzme sonrasında temiz suyla duş almamak, Islak mayo ile dış ortamda uzun süre kalmak, Yeterli su içmemek, İdrarı uzun süre tutmak.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Ateş, bulantı, kusma, iştahsızlık, sık sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve karın ağrısı çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunun en önemli belirtileri. Bunlardan biri veya birkaçı gelişebilir.

BÖBREKLERE ZARAR VERMESİN

İdrar yolu enfeksiyonu fark edilmez ve tedavi edilmezse idrar yollarında ve böbreklerde kalıcı hasara neden olabilir. Hatta kana karışarak tüm vücuda yayılan enfeksiyonlara sebep olabilir. Çocukta iştahsızlık ve kusma da yaptığı için kilo kaybı görülebilir. Erken tanı alması, kolay ve kısa sürede tedavi edilmesine olanak tanır. Tedavisi antibiyotiklerle yapılır. Mümkünse idrar kültürü yapılarak doğru antibiyotik ve tedavi süresi belirlenmeli. Bunun yanı sıra daha fazla sıvı tüketerek, tabiri caizse bol bol idrar yaparak idrar yolu yıkanmalıdır. Günde 1 avuç cranberry (turna yemişi) tüketmek hem korunmak hem de tedaviye destek olmak için uygundur.



