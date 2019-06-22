Hawaii’de uçak kazası! 9 kişi öldü

ABD’nin Hawaii eyaletindeki Oahu Adası’nda meydana gelen uçak kazasında 9 kişi hayatını kaybetti

22 Haziran 2019, Cumartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Hawaii’de uçak kazası! 9 kişi öldü

Hawaii Ulaştırma Dairesi Sözcüsü Tim Sakahara, Beechcraft King Air model iki pervaneli uçağın Kuzey Sahili bölgesindeki Dillingham Havaalanı yakınında düştüğü, kazada uçakta bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaza sonrası havaalanının yanındaki karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Uçağın, pistten kalkışında mı yoksa yaklaşırken mi düştüğü henüz bilinmiyor.

AA


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