Hayal kırıklıkları ve aldanmalar

27 Ekim Cumartesi günü ilişkiler gezegeni Venüs’ün, Neptün’le yapacağı sert kontak sebebiyle ilişkilerde hayal kırıklıkları, aldanma veya doğruyu görememe enerjisini yoğun olarak yaşayabiliriz. Hayal gücümüzü çalıştıran Neptün, Venüs’le bu kare açısında gerçekçi olmayan duygulara yönelmemize sebep olabilecek güçte. Dolayısıyla dikkatli olmamız gereken bir günde olduğumuzu anlıyoruz. Her zamankinden daha fazla ayaklarımızın yere basmasına ihtiyacımız olacak. Neptün sisli ve puslu doğasıyla gerçekleri gizlemeye yatkındır ve hayallerimizi yönetir. Bu anlamda hayalini kurduğumuz ilişkide gerçekleri görememek ve sonrasında yaşayabileceğimiz hayal kırıklıklarını da anlatır. Bugün başlayacak yeni ilişkiler de bu enerji üzerine kurulabileceğinden uzun vadede bizi mutlu edecek gerçeklerden yoksun olacaktır.

Hemen ertesi gün 28 Ekim’de kesinleşecek Venüs-Jüpiter olumlu altmışlık açısı ise duygularımızı paylaşmak adına daha olumlu enerjiler taşıyor. Bir evvel ki günün kafa karışıklığının, duygularımızı yanlış yönlendirmesinin acısını bugün çıkarabiliriz. Yeni başlayacak ilişkileri destekleyen, geliştiren ve büyüten bu güçlü enerjiyi kullanabiliriz.

İkili ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken bir diğer gün olarak 30 Ekim Cumartesi öne çıkıyor. Sadece özel ilişkimiz değil, kendimizden büyük, saygı duyduğumuz, hayatımızda etkili olan büyüklerimizle gerginlik yaşayabileceğimizi ifade eden Güneş-Satürn karesi kesinleşiyor. Bu sert kare açının etkisiyle kendimizi göstermek adına bloke edilebiliriz veya içe çekilme arzumuz had safhaya ulaşabilir. Fiziksel enerjimizde de azalma hissetmemiz söz konusu olabilir.

MARS AKREP BURCUNDA

Harekete geçme motivasyonumuzu, aktifliğimizi yöneten gezegen olan Mars, 30 Ekim Cumartesi akşamüzeri Akrep burcu transitine başlıyor. Terazi burcunda geçirdiği 45 gün boyunca Mars, Venüs tarafından yönetildi ve zarar görmekteydi. Yönettiği Akrep burcuna geçmesiyle beraber küllerinden doğacağı ve gücünü tekrar kazanacağı zaman başlıyor. 13 Aralık’a kadar Akrep burcunda seyahat edecek olan Mars, bu zaman diliminde hareketlerimizde daha kararlı olacağımız ve enerjimizi de arttıracak şartları ortaya koyacak. Daha kendinden emin, etkili ve hedefe odaklı davranışlar sergilemeye meyilli olacağız.

Peki, ikili ilişkiler nasıl etkilenecek? Tabii özel ilişkilerimiz de harekete geçecek. Mars’ın güçlü duyguları, arzuları, cinselliği ve düşünmeden harekete geçme enerjisini aktive etmesini son derece hissedeceğiz. Her şeyden önce cesaretli ve kendinden emin bir duruşa geçeceğiz. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir de gölge yanı var. Mars’ın Akrep burcunda isteklerini gerçekleştirebilmek adına ısrarcı, takıntılı ve intikamcı bir ifadeye bürünebileceğini unutmayalım. Potansiyel olarak kendine karşı çıkılmasından hoşlanmayacaktır. “ Ya hep, ya hiç” mantığıyla yola çıkıp sağlam ilişkilerimizi de zor duruma sokmayalım.

Son olarak Mars’ın Akrep burcu transiti kişisel doğum haritalarımızda Akrep burcunun bulunduğu ev konularını da aktive edeceğinden, bu ev konularında harekete geçici ve mücadele edici bir tavır sergilemeye başlayabiliriz.

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

29 Ekim Cuma günü Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlayacağız. Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun ve bayramımız kutlu olsun.