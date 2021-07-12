Hayal kurmasına izin veriyor musunuz?

HAYAL KURMAK ZİHİNSEL GELİŞIMIN EN ÖNEMLİ PARÇASIDIR

Çocuklar, iki yaştan itibaren “mış” gibi oyunlar aracılığıyla hayal dünyasının kapısını aralamaya başlarlar. Bu gelişimsel bir beceridir ve geliştirilmeye açıktır. Yetişkinlerin yardımıyla çocukların hayal güçleriyle yapabilecekleri zamanla artmaya başlar. Kendi kendilerini oyalayabilir, yeni ve yaratıcı şeyler üretmeye yatkın olurlar. Bu sayede hem entelektüel zekaları hem de duygusal zekaları gelişebilir.

YAŞ BÜYÜDÜKÇE HAYAL KURMANIN ETKİ ALANI DEĞİŞİR

Çocuklar yaş aldıkça kendileriyle ilgili hayal kurmaya başlarlar. Bazen çok istediği bir oyuncağa sahip olduklarını düşünür bazen de en sevdiği arkadaşıyla tatile gittiklerini hayal ederler. Bu evreler başladığında bizim onlara eşlik etmemiz onların hayal kurma motivasyonunu yüksek tutmalarına yardım eder. Hayallerini paylaşabilmek çocukları heyecanlandırır. Onlar için dinlenildiklerini bilmek ise düşüncelerinin değerli olduğu inancını besler.

“ÜFF, SAÇMALAMA!” DÖNGÜSÜNE GIRMEYIN

Hayallerin gerçekleşmesinden çok onların üretilmesine devam edilmesi önem taşır. Hayallerin üzerine sohbet edebilmek çoğu zaman gerçekleşmesinden daha büyük bir işleve sahiptir. Böylece çocuklar üretmeye devam edebilirler. Eğer söyledikleri şeyleri küçümser veya aşağılarsak inançlarını kaybetmelerine neden olabiliriz. Aman dikkat!