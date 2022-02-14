Hayalet Avcıları yönetmeni Ivan Reitman hayatını kaybetti

Posta.com.tr / Yapımcı ve yönetmen Ivan Reitman, 70'li ve 80'li yıllara damgasını vuran komedi filmleriyle ve gişe rekorları kıran Hayalet Avcıları serisiyle biliniyordu. Ivan Reitman'ın ölüm haberini ailesi doğruladı. 75 yaşındaki yönetmenin 'beklenmedik şekilde' uykusunda hayatını kaybettiği bildirildi. California'daki evinde cumartesi gecesi huzur içinde hayata gözlerini yumduğu belirtilen yönetmen hakkında ailesi, "Ailemiz bize hayatta her zaman sihri aramamızı öğreten bir koca, baba ve büyükbabanın beklenmedik kaybının yasını tutuyor' açıklamasını yaptı.

Ivan Reitman'ın kariyeri, gişe rekorları kıran 1984 yapımı Hayalet Avcıları (Ghostbusters) serisiyle büyük bir atlama yaşadı.

Doğaüstü komedi serisi olan filmde Bill Murray, Dan Aykroyd ve Sigourney Weaver gibi isimler yer alırken dünya çapında 222 milyon pound'dan fazla gelir elde edilmişti.





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