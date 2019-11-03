Hayalet görmenizin sebebi soluduğunuz hava olabilir

2009 yılında Pew araştırma şirketinin hazırladığı bir ankete göre, yetişkin Amerikalıların yüzde 18’i daha önce hayalet gördüğünü söylüyor. Bazıları hayaletleri sadece görüp duymadığını, aynı zamanda temas ettiğini dile getirenler de var.

Clarkson Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği profesörü Shane Rogers’ın hayaletler konusunda farklı bir görüşü var.

Rogers’a göre, küf mantarları yeniden üremek için sporlarını (tohum) havaya yayar ve biz de spor dolu havayı solumak zorunda kalırız. Mantar tohumu dolu havayı solumak da çeşitli yan etkilere neden olur.





Bazı hastalıklarla bağlantısı var

2009 yılında yapılan bir araştırma, toksik küf solumak ve hareket kabiliyetindeki bozukluklar, bunama, koordinasyon ve denge problemleri, sayıklama gibi rahatsızlıklar arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu.

Eski binalara girdiğiniz zaman yaşadığınız korku hissinin sebebi de bu toksik maddeler.

Profesör Rogers, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hayaletler ve paranormal aktivitelerle ilgili programları çok uzun süredir duyuyorum. Üniversitede böyle programları izlerken girdikleri mekanların pis ve küflü olduğunu fark ettim ve hayaletlerle bir bağlantısı olup olmadığını merak ettim. Gördükleri şeyler hayalet mi, yoksa sadece eski binalarda yetersiz havalandırma ve mantar sporları mı? Her ikisi de korkutucu. Gece vakti eski bir mekanda olmak sizi hayalet görmeye hazır hale getirebilir ve küfler de Casper gibi hayaletler görmeye itebilir. "

Bağlantı kanıtlanamadı

Mantar ve paranormal aktiviteler arasındaki bu bağlantı hala kanıtlanmış değil.

Rogers, "Perili ev fenomenleri genellikle kötü hava kalitesine sahip olan çok eski yapılarda rapor edilir. Benzer şekilde, bazı insanlar iç mekan havasında biyolojik kirleticilere (küf mantarı) maruz kalmanın depresyon, anksiyete ve diğer bazı rahatsızlıklara neden olduğunu bildirmiştir. Rapor edilen bazı paranormal aktivitelerde iç mekandaki havayı kirleten belirleyiciler olup olmadığını araştırıyoruz." dedi.



