'Hayalet' mahallede 85 kişi yaşıyor! Sebebi ise...

Mahallenin bölge için önemli bir geçmişi ve Edremit’teki ilk yapılaşmaların gerçekleştiği bir alan olduğunu söyleyen Hacıtuğrul Mahallesi Muhtarı Mustafa Tamer Ulubilgin, Edremit’in en eski mahallelerinden biriyiz. Son yapılan nüfus sayımında 76 seçmen ve toplamda 85 kişilik bir nüfusumuz var. Mahallemiz ismini İstanbul’un fethi sırasında şehit olan Hacı Tuğrul’dan alıyor. Mahallemiz Edremit’in merkezi olan Cumhuriyet Meydanı ile bağlantılı. Bu kesimlerde genellikle ticarethaneler var. Mahallemizdeki yapılaşmaların büyük bir kısmı 1'inci derece sit alanı kapsamında. Ara sokaklardaki yapılar oldukça eski. Restorasyon çalışmalarının maliyeti yüksek olması nedeniyle, evler tadilat görmemiş ve içinde de oturulacak durumda değil” dedi.

HANELERİ TEK TEK GEZİYOR

2009 yılında 116 kişinin yaşadığı mahallede, evlerin eskidiğini ve zaman içinde halkın taşınmasıyla sayının azaldığını söyleyen Ulubilgin, yapıların oturulmayacak hale gelmesiyle 85 kişi kaldığını söyledi. Seçmen sayısının az olmasının avantajı olarak, Edremit Belediyesi tarafından aylık olarak yapılan muhtarlar toplantısı öncesinde mahalle sakinlerini ziyaret etme şansı yakaladığını söyleyen Ulubilgin, vatandaşların sorunlarını da direkt kendilerinden dinleyip, yetkililere aktardığını söyledi.

'MAHALLENİN TEKRAR CANLANMASINI İSTİYORUZ'

Eski evlerin restore edilerek hem turizme katkı sağlanmasını, hem de bölge kültürüne sahip çıkılmasını istediklerini söyleyen Ulubilgin, "Mahallede ikamet eden vatandaş sayısı az olduğu için bazı yatırımlardan mahrum kalma durumu oluyor. Mahallemizde en büyük isteğimiz ise eski evlerin restore edilerek, oturulacak hale getirilmesi ve Edremit için tarihi önemi olan isminin de korunması, canlanması. Bu yapılırsa kısa sürede nüfusumuz artar. Önümüzde yerel seçimler var. Tekrar adayım. Bütün aday arkadaşlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.