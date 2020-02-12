Doğu Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye ile KKTC, Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik önemli bir süreci başlatma kararı aldı.

Bu amaçla cumartesi günü Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) düzenleyeceği 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısı Kapalı Maraş'ta yapılacak. Gün boyunca devam edecek toplantılar sonrasında Maraş'ın açılmasına yönelik uluslararası hukukun da gözetildiği 'hukuki ve siyasi' kararlar ortaya konulacak. Alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak. Böylece Kapalı Maraş, 1974'ten sonra ilk kez üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer katılacak. KKTC yönetimi yaklaşık 1 yıl önce Kapalı Maraş'ın açılmasına karar vermişti. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş'ın açılması için ön çalışmaların yapılmasına başkanlık etti. Bu amaçla Kapalı Maraş'a uzman bir ekip girdi ve envanter çalışması yaptı.





Hukuki ve siyasi çalışma yapıldı

Ankara da, Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalara tam destek verdi. TBB de, Kapalı Maraş için hukuki çalışmalar yaptı. Bu konuda sürecin başkanlığını da yapan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş'ın Müsteşarı Ergun Olgun, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun eski müzakarecisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve TBB Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa'dan oluşan bir ekip kuruldu. Bu ekip, Maraş'ta hukuki ve siyasi anlamda nasıl bir yol izlenmesi noktasında çalışmalar yaptı. Uluslararası hukuk gözetilerek yapılan çalışmalarda, yeni bir yol haritasının belirlenmesi noktasına gelindi.





Maraş'a çıkarma yapılacak

Ankara ile KKTC hükümeti arasında son yapılan değerlendirmelerde, Kapalı Maraş'taki bir mekanda yuvarlak masa toplantısı yapılması kararı alındı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da katılacağı yuvarlak masa toplantısına, uluslararası hukuk profosörleri, emekli büyükelçiler, turizm örgütü temsilcisi ve ticaret odası temsilcisi de katılacak.

Kapalı Maraş nerede ve neden kapalı?

Maraş, KKTC'nin Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, ülkenin en ünlü bölgesiydi. Maraş, Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.

Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, şu sıralar Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesindedir. İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş kesinlikle yasaktır. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidememektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştır. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya Kapalı Maraş Bölgesi'ne alınmamaktadır.