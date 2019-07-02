'Hayali otel' satan dolandırıcılar iş başında! Tatilde avlanmayın

Son dönemde tatilcileri hedef alan dolandırıcılık vakalarında artış var. Telefonla yapılan, sahte kurye ve kargo yöntemini kullanan, banka sitelerini kopyalayan ve kredi kartı sahtekarlığı gibi birçok yöntemi kullanan dolandırıcılar şimdi de vatandaşı ‘hayali otel’ satışlarıyla ağına düşürüyor. Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı, geçtiğimiz günlerde İzmir’in ünlü tatil merkezlerinden biri olan Çeşme’de yaşandı.

İNTERNETE DİKKAT!

Çeşme’deki bir otelin görsellerini kullanan dolandırıcılar, hayali otel ismiyle internet üzerinden satış yaptıkları yüzlerce kişiyi dolandırdı. Çeşme’de tatilin hayalini kurarak, genelde kredi kartlarıyla rezervasyon yaptırıp paralarını da peşin veya bir kısmını ödeyenler ise gittiklerinde otelin tadilatta olduğunu gördüler. Bu kişiler gördükleri manzara karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar, mağdur oldular.

HAKLARINIZ NELER?

Bu tür dolandırıcılıkların Ceza Kanunu’nda nitelikli dolandırıcılık kapsamına girdiğini belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Burada planlayarak, tasarlayarak insanları aldatmaya ve onları maddi-manevi zarara uğratmaya yönelik bir operasyon var. Nitelikli dolandırıcılıklarda Cumhuriyet Savcılığı’na gidip suç duyurusunda bulunmak gerekiyor” diye konuştu.

TİCARİ İŞLETMEYSE

Levent Küçük, şöyle devam etti: “Bu dolandırıcılığı yapan kişi veya kuruluşa hala ulaşılabiliyorsa yani karşıda ticari bir muhattap varsa, bu durumda konu Tüketici Mahkemesi’nin de alanına giriyor. Dolayısıyla taraflardan biri ticari işletmeyse ve mağdur olan tüketiciyse Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesi’ne de suç duyurusunda bulunulabilir.” Ayrıca internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklarda Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne de başvurulabilir.

DÜŞÜK FİYATA KANMAYIN!

İyi araştırma yapmadan, firmaları sorgulamadan cazip fiyat sunanlara kanmayın. Temmuz-ağustos, fiyatların en yüksek olduğu aylar. Dolandırıcılar için düşük fiyatlar gösterip, insanları oltaya düşürmek bu dönemlerde daha da kolay. Tuzağa düşmeyin, fiyatları o bölgedeki benzer otellerle karşılaştırın. En sağlamı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ni (TÜRSAB) arayarak otel hakkında araştırma yapın, otelin TÜRSAB üyesi olup olmadığını sorun. Bu otelin turizim il müdürlüklerine kaydı var mı, bakın. Eğer böyle bir kayıt varsa ondan sonra ödeme yapın.