Hayalimdeki deniz (Oyun)

MALZEMELER

Renkli el işi kâğıtları, makas, yapıştırıcı, kalem ve var ise oynar gözler / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Hiç denizin altında neler var hayal ettiniz mi? Etmediysen şu an etme zamanı! Çünkü bu aktivitede kendi hayalimizdeki deniz altını tasarlıyoruz. Renkli el işi kâğıtlarına deniz dalgaları çizip kesin. Bu dalgaları üst üste asıl resim kâğıdınızın üzerine yapıştırın. Dalgaların arasına renkli bitkiler ve yosunlar da ekleyebilirsiniz. Küçük küçük balıklar çizip kesebilirsiniz. Denizanası, ahtapot, denizkestanesi ve yıldızı ve daha bir sürü şey… Gerçekçi görünmelerini sağlamak için oynar gözleri de kullanabilirsiniz. Tamamen kendi hayalinizdeki deniz nasıl ise yaratıcılığınızı konuşturup onu tasarlayınız!