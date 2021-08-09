Hayallerimdeki aşk

İlişkiler Gezegeni Venüs’ün idealler ve hayaller gezegeni Neptün ile karşıtlığı kolay etkiler barındırmıyor. Neptün özünde fedakârca yapılan davranışları ve maddeden uzaklaşıp manevi olana teslim olmayı anlatır. Sevginin yüceliğine önem verir ama ifade ettikleri çok zor anlaşılır çünkü saklar. Sislidir, pusludur, kendini kolay göstermez. Aldatıcı ve yanıltıcı olabilir. Realiteden uzaklaştırıp hayal dünyasına yaklaştırır. İşte bu özellikleri göz önüne alıp bu hafta ilişkilerimiz üzerine etkisini düşündüğümüzde dikkatli olmamız gerektiğini anlıyoruz. Evet, birçok olasılık söz konusu ama gerçek dışı beklentilerin hayal kırıklığı yaratabileceği gerçeğini kabullenmemiz gerekebilir. İlişkilerimize gerçek dışı anlamlar yüklemekten kaçınmalıyız. Yere basan ve somut beklentiler içeren bir gözle değerlendirmek faydalı olacaktır. Özellikle yeni tanışacağımız kişilere bu hafta dikkat edelim. Kendini olduğundan farklı gösteren veya belirli kişilik özelliklerini saklayan kişilerle karşılaşabiliriz. Yine bu hafta başlayacak yeni ilişkiler hayal dünyamıza bir adım yakın ve düşüncede mükemmel olsa da sonradan nasıl bu yüzünü görmemişim diye hayıflandıracak kişilerin karşımıza çıkması da mümkün. Devamlı fedakârlık yapmak zorunda kalan kişi olmak ilişkiyi yıprandırır.

Venüs’ün bu hafta bir diğer önemli açısı da Plüton ile uyumlu üçgen açı. Neptün ile sarsıcı karşılaşmasından sadece 2 gün sonra Plüton ile yüzleşmek durumunda kalan Venüs, duygusal olarak yoğunluğumuzu bir üst seviyeye taşıyacak gibi gözüküyor. Duygularımızı son derece güçlü hissedeceğimiz 12 Ağustos Perşembe günü kendimizi ifade edişimiz de güçlü olacaktır. Plüton yeraltı dünyasını ve içe gizlenmiş en derin duyguları ifade ettiğinden, en saklı en gizli duygularımızın gün yüzüne çıkıp kendini göstermesi mümkün olabilir. Yine bu etki altında başlayacak yeni ilişkiler oldukça çarpıcı ve dönüştürücü bir enerji barındıracaktır.

MARS-AY DÜĞÜMLERİYLE ZORLAYACAK

11 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek Mars’ın Ay Düğümleri ile zorlu kare açısını kadersel yolumuz üzerinde değerlendirirsek, mücadeleci ve zorlayıcı bir enerjinin oluşumunu görmekteyiz. Agresif ve savaşkan bir yapı çizen Mars, kadersel yolumuzda hayatımıza zorlayıcı etkiler sunacaktır. Harekete geçmekle kadersel yolumuza devam edebileceğimizden yapacağımız seçimleri olumlu veya olumsuz olarak nitelemeden ilerlemeliyiz. Hayatımız üzerinde söz sahibi olmak arzusu bizi motive edecek ve gücümüzü kendimizde bulacağız. Mars’ın Başak burcunda olması pratik bir yol çizmemizi sağlayacak ama aynı zamanda huzursuzluğu ve aceleci bir tavırla hareket etmemizi sağlayabilir bu da Mars’ın ifade ettiği kazalara açık olmamızı yol açacağından temkinle hareket etmekte fayda var.

Amaca yönelik tüm kararlarımızın kadersel yolumuzda etkili olacağı bu hafta hepinize sevgilerimi iletiyorum.