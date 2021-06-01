Hayallerini tasarladılar

İzmir Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden ‘Çok Amaçlı Soğuk Zincir Takip Edici’ projesini üreten öğretmen Ercan Kaçmaz ve öğrencileri birinci oldu. Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden ‘Akıllı Mandıra’ projesi ikinci, Sakarya İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ‘Akıllı Ev Sistemleri’ projesi de üçüncü seçildi.