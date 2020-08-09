Kültür & Sanat Hayallerinizdeki dünyayı canlandırın - Diorama sanatçısı Sezer Alemdar

Hayallerinizdeki dünyayı canlandırın - Diorama sanatçısı Sezer Alemdar

Kültür & Sanat

Hayallerinizdeki dünyayı canlandırın - Diorama sanatçısı Sezer Alemdar

Bu videomuzda diorama sanatçısı ve müzisyen Sezer Alemdar'ı ziyaret ettik. Yeni Türkü grubunda Bas gitarist olan Alemdar ile yaptığı diorama eserleri ve diaroma sanatı hakkında konuştuk.

09 Ağustos 2020, Pazar 11:23 Son Güncelleme:
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Diorama, gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesidir. Sergi amacıyla yapılmış üç boyutlu büyük tablo olarak da tanımlanabilir. Belli bir ölçeğe bağlı modelleri kullanarak tarihte veya insanın kendi hayal gücüne dayanarak oluşturduğu 3 boyutlu çalışmalar da denebilir. Çalışma ne kadar gerçekçi olursa, olayın inandırıcı ve etkileyici yönü o derece çok olur.


Sözcüğün kökeni Fransızcadır ve 1823 yılında bu dilde kullanılmaya başlamıştır. Fransızcaya da Yunancadan girmiş olan ve "içinden" anlamına gelen dia sözcüğü ile "görünen" anlamına gelen orama ('panorama'daki gibi) sözcüğünün birleşmesiyle oluşmuş diorama nın eş anlamlı sözcükleri cyclorama ve panorama'dır.

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