Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı çok değişti

Mennan, Hayata Bilgisi'nin en dikkat çeken karakteri arasındaydı.

Bu karaktere hayat veren Erdal Türkmen kariyerine sırasıyla Çiçek Taksi, Hayat Bilgisi, Aynı Çatı Altında, Derman ve son olarak Yahşi Cazibe'de rol alarak devam etti.





Bu replikle hafızalara kazınmıştı

Erdal Türkmen’i yıllar çok değiştirdi.

''Yüce rabbim, amirimi müdür olsun diye yaratmış yav'' repliğiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, son haliyle şaşkına uğrattı.

İşte Hayat Bilgisi Mennan'ın son görüntüsü…





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