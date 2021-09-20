Hayat döngülerden ibaret

Önemli bir haftaya giriyoruz. Bu hafta bu döngülerin iki önemli evresi gerçekleşecek.

21 Eylül Salı günü ilk saatlerde Balık burcunda bir dolunay meydana gelecek. 22 Eylül Çarşamba akşamı ise Güneş Terazi burcunda girecek ve Sonbahar Ekinoksu gerçekleşecek.

Duygusal Dolunay

Su elementi olan Balık burcunda deneyimleyeceğimiz dolunay ile duygular yoğunlaşacak. Dolunay esnasında güzellik gezegeni Venüs, ani etkiler yaratan Uranüs’e karşıt açıya ilerleyecek. Duygusal iniş çıkışların cilde yansıması hızlı ve beklenmedik kadar etkili olabilir. Ciltte sivilce, akne, eğilimi artabilir; enfeksiyon oluşabilir. Vücutta ödem meydana gelebilir.

Dolunay’ın yönetici gezegeni Jüpiter o esnada dolaşımı yöneten Kova burcunda seyahat etmekte ve sinir sistemini yöneten Merkür ile de uyumlu üçgen açıda olacak. Dolaşımı rahatlatan masajlar, kremler, egzersizler dolunayın zorlu etkilerini hafifletebilir.

Ayakları Rahatlatın

Balık burcu medikal astrolojide ayaklardan sorumludur. Bu burçta gerçekleşecek dolunay, ayaklarda baskı ve yorgunluk yaratabilir. Bu hafta ayakkabı seçerken estetik görünümden daha çok rahatlığı tercih etmeliyiz. Sıkı, yüksek topuklu, ayak yapısına uygun olmayan süslü ayakkabıları kutusuna geri koyun. En rahat ettiklerinizi giyin.

Bunun yanı sıra ayak banyosu, ayak masajı, yorgunluk giderici, nemlendirici ayak krem uygulamaları için mutlaka vakit ayıralım.

Hoş geldin Sonbahar

Eylül gelince sonbahar da geldi zannederiz ama aslında bu melankolik mevsim 21 Eylül civarında gerçekleşen Sonbahar Ekinoksu ile başlar. Yazın güneşten yıpranan ciltleri onarma mevsimidir Sonbahar. Ciltler kurumuş, lekelenmiş cansızlaşmıştır. Güneş, havuz ve denizin zararlı etkilerinden saçlar ve tırnaklar da nasibini almıştır. Artık onarım, yeniden yapılanma, canlanma vakti gelmiştir.

Cildi ölü hücrelerden arındıran, cilt dokusunu yenileyen peeling uygulamaları için ideal zamandayız. Leke serumu ve kremleri de bu dönem baş tacımız… Dıştan kozmetik ürünlerle onarım yaparken içten de takviye edici gıdaları tercih edebiliriz. Kolajen takviyeleri, C, D ve E vitaminleri, Çinko, Biotin, Glutatyon vb etkenler cilt-saç-tırnak üçlüsüne çok iyi gelebilir. (Takviye edici gıdaları mutlaka hekim ve/veya eczacı tavsiyesi ile kullanınız.)

Sonbahara giriş astroloji haritasında güzellik gezegeni Venüs, Uranüs ile karşıt açıda. Bu dönem sıra dışı etkilerle karşılaşabiliriz. Bakım ürünleri ve uygulamalarını ilk kez denerken veya saç şekli değişimi yaparken dikkatli olmak gerek. Ummadığınız sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. En iyisi bildikten şaşmamalı…

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.