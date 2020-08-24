Hayat Eve Sığar uygulamasına ihbar özelliği geldi

Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni güncelleme ile birlikte ihbar özelliği geldi. Kullanıcılar, bu özelliği kurallara uymayan işletmeleri gördüklerinde ihbar etmek için kullanabilecek.

İhbar bildirimi için uygulamanın ana sayfasındaki “İhbarda Bulun” butonuna basmak gerekiyor. İhbar bildirimine işletme adı, açıklama, adres ve fotoğraf ekleyebiliyoruz. “İhbarlarım” sayfasından ihbarınız hakkında işlem yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz.

İhbar özelliğinden yapacağınız şikayet kayıtlarında kişisel bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacak. Yani şikayet ettiğiniz işletmeler sizin adınızı ve soyadınızı öğrenemeyecek.

Uygulama ile yalnızca işletmeleri değil sokaktaki, parktaki, sahildeki tedbirsizlikleri de ihbar edebilirsiniz.

Hayat Eve Sığar’ın ihbar özelliğini kullanabilmek için uygulamanızı güncellemeniz yeterli.



