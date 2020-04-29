Hayat Eve Sığar uygulamasında güncelleme! İşte sokak sokak corona haritası
Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelledi. Artık kullanıcılar sadece yakın çevresini değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını görebilecek.
29 Nisan 2020, Çarşamba 14:21 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.
Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor. Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, ‘ailem’ bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.
Büyükçekmece
Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.
Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.
Etiler
Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor. Evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğu görülebiliyor.