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Türkiye Hayat Eve Sığar uygulamasında maske kodu alınabilecek

Hayat Eve Sığar uygulamasında maske kodu alınabilecek

Türkiye

Hayat Eve Sığar uygulamasında maske kodu alınabilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete açılan, mobil marketlerden de ücretsiz indirilebilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile artık maske kodu alınabilecek.

03 Mayıs 2020, Pazar 22:47 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığınca, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını takip edebildikleri "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasına yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alınabiliyor.

Risk durumunu anlık gösteriyor

Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebiliyor.

Günlük güncel rakamlar da yer alıyor

Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.

Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor.

TRT HABER


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