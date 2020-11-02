Hayat heyecan verici

Yeni bir haftadan merhaba, İlişkiler söz konusu olduğunda, astrolojik olarak öne çıkan bazı göstergeler olduğundan bahsetmiştik. İlişkilere olan yaklaşımımız, hayatımızda ilişkilerin yeri, kendimize çektiğimiz kişiler gibi durumlar hakkında bilgi alabileceğimiz göstergelerden önemli bir tanesi olan Venüs her burçta kendine göre farklı bir ilişki kurma profili çizecek ve bir ilişkiden beklentisini içinde bulunduğu burcun nitelikleri ile şekillendirerek sergileyecektir.

Venüs İkizler Burcunda!

Bu hafta Venüs, İkizler burcu yerleşiminde olduğunda kişinin ilişkilere yaklaşımı, ilişkilerden beklentisi, kişiyi mutlu eden şeyler nelerdir diyelim ve kısaca bakalım. Doğum haritanızda Venüs’ün İkizler burcu yerleşiminde olup olmadığını aşağıdaki adresten kolayca tespit edebilirsiniz.

İkizler burcu, dışa dönük ve zihinsel olarak aktif olmayı ifade eden bir burçtur. Venüs bu burçta yerleştiğinde İkizler burcunun dışa dönük, sosyal ve zihinsel olarak aktif yapısı kişinin ilişkilere yaklaşımı, ilişki kurma tarzı, bir ilişkide karşısındaki kişiden beklentisi üzerinde şekillendirici olacaktır.

Venüs İkizler burcunda ikili ilişkilerinde karşısındaki kişiyle ortak paylaşımlar içinde olmaktan çok hoşlanacak ve özellikle zihinsel olarak etkileşim içinde olabileceği ilişkilere çekilecektir. Karşılıklı olarak konuşabileceği, aktif bir sosyal hayatın içine birlikte dahil olabileceği, dışa dönük, dinamik, hareketli ve eğlenceli bir ilişki içinde olmaya her zaman ihtiyaç duyacaktır. Birlikte yapılacak türlü hobisel uğraşlar, macera dolu seyahatler, yeni şeyler keşfetmek, fikir alışverişleri, arkadaş grupları ile organizasyonlar ilişkinin temel motivasyonunu oluşturacaktır. Zihinsel aktifliği ve içsel samimiyeti onu çekici bir kişi yapar. Venüs İkizler burcunda olduğunda çevreye yayılmış olan merak duygusu kişiye kolay ve hızlı bir ilişkiye başlama yönünde dürtüsellik verir. Zihinsel aktifliği ve içsel samimiyeti onu oldukça aranılan ve çekici bir kişi yapar. Diğer kişiler ile iletişim kurmak, bağlar oluşturmak arzusu kişiyi ilişkilere çeken bir dürtü halinde çalışır. Gruplar içinde kolay arkadaşlıklar kurmak ya da bir ilişkiye fazla düşünmeden başlamak gibi davranış modelleri çizebilir. Bir diğer yandan kişinin hızlıca değişen ilgi alanı başladığı ilişkileri uzun soluklu götürememek gibi bir etkiye de yol açabilecektir. Bu bir ilişki içinde yüzeysel kalmak, sık sık yeni bir ilişkiye başlamak gibi bir davranış modeli yaratabilir. Rutin hale gelmiş her şey Venüs ikizler burcu kişisini için onu demoralize edecektir.

Monoton bir ilişki asla ona göre değildir!

Hayata yaklaşım tarzı, yeniye olan ilgi ve keşfetmek üzerine kuruludur. Bu onun sınırlandırılmış ilişkilerin içinde olamayacağını ifade eder. Bağımsızlığını bir ilişki içinde mutlaka elinde tutmak isteyecek ve özgürlüğü kısıtlanmış ilişkileri sürdürmek yanlısı olmayacaktır. Duygular ile birlikte akılsal olarak etkileşimi güçlü sağlanmış ilişkileri içinde kendini mutlu ve tamamlanmış hissedecektir.

Haftanın günlerine göre, bu hafta bizleri neler bekliyor diye kısaca baktığımızda;

2 Kasım Pazartesi günü sabah saatleri zorlu bir enerji akışı var. İlişkilerde restleşmeler, tartışmalara meydan vermemek için önemli konuşmalar, kararlar için şartların daha rahat olacağı öğleden sonra saatleri beklemekte fayda var.

3 Kasım Salı günü karşılıklı kontak kurmak, yeni planlar yapmak, ilişkilerimize dair varsa sorunları üzerine çözümler üretmek için olumlu etkileriyle değerlendirebiliriz.

4 Kasım Çarşamba günü de hem özel ilişkilerimize hem sosyal, arkadaş, grupsal ilişkilerimize dair aktif olabileceğimiz, yeni paylaşımlar içinde olabileceğimiz etkiler içindeyiz. Karşılıklı konuşmalar yapmak, olaylara mantıksal yaklaşmak ve duygusal olarak birbirimizi anlıyor olmanın pozitif etkisini hissedeceğiz.

5 Kasım Perşembe günü duygusal beklentilerimiz ve duygusal tarafımız ağır basabilir. Yeni bir ilişkiye başlamak, ilişkide yeni sözler vermek, bağlılıklar oluşturmak yönünde harekete geçme arzusu duyabilir ve ilişiklerimizi yeniden şekillendirebiliriz.

6 Kasım Cuma günü oldukça aktif ve hareketli bir gün bizi bekliyor. İlişkilerimiz, aile hayatımız, iş hayatımız, gelecek hedeflerimiz yönünde önemli adımlar atmak üzere olabiliriz. Sorumlulukları iyi düşünerek atılmış adımlar kazanç getirecektir.

7 Kasım Cumartesi günü kendimizi dışa dönük ve daha cesaretli hissedeceğimiz bugün, isteklerimizi, beklentilerimiz ortaya koyma yönünde aktif olabileceğiz. Şimdiye kadar açılmadığımız, söyleyemediğimizi söyleyebilir ya da yaklaşımda bulunamadığımız yaklaşımları sergileyebiliriz.

8 Kasım Pazar günü girişimci yönümüz güçlenmekte. Yeni bir ilişkiye başlamak, arkadaş grupları içinde aktif olmak, isteklerimizi ve kendimizi ifade etmek için destek bulduğumuz bir gün olarak değerlendirebiliriz. Mutlu haftalar diliyorum,

Sevgiyle.