Hayat kurtaran tekme! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Ergani’de yaşayan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Ahmet Kaya, tekvando kursunda arkadaşının attığı tekme sonrası kendini kötü hissetti. Şiddetli karın ağrısı yaşayan ve baygınlık geçiren Ahmet, hastaneye kaldırıldı.

6 SAATLİK AMELİYAT

Karaciğerinde kanama tespit edilen Ahmet ameliyata alındı. Karnı açıldığında karaciğerindeki kötü huylu tümörün kanadığı görüldü. Altı saatlik bir operasyonla karaciğerin üçte biri alındı.

GELDİĞİNDE NEFES ALMIYORDU

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi cerrahı Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur “Ahmet geldiğinde nefes alıp veremiyordu, tansiyonu çok düşüktü. Böbrek yetmezliği gelişti.

"İYİ Kİ TEKME YEMİŞ"

Meslek hayatımızda tümör patlamasına bağlı kanama yaşanmasını ilk defa gördük. İyi ki tekme yemiş. Tekme yemeseydi, o tümörü tespit edemeyecektik. Kanser akciğerine, diğer organlarına da yayılacaktı” diye konuştu.