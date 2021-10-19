Türkiye Hayat kurtaran tekme! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Hayat kurtaran tekme! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Türkiye

Hayat kurtaran tekme! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Diyarbakırlı 8 yaşındaki Ahmet Kaya’nın tekvando kursunda karnına aldığı tekme hayatını kurtardı. Şiddetli ağrı ile hastanelik olan çocuğun karaciğerinde kötü huylu bir tümör olduğu fark edildi. Ahmet Kaya, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

19 Ekim 2021, Salı 07:42 Son Güncelleme:
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Ergani’de yaşayan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Ahmet Kaya, tekvando kursunda arkadaşının attığı tekme sonrası kendini kötü hissetti. Şiddetli karın ağrısı yaşayan ve baygınlık geçiren Ahmet, hastaneye kaldırıldı.

6 SAATLİK AMELİYAT

Karaciğerinde kanama tespit edilen Ahmet ameliyata alındı. Karnı açıldığında karaciğerindeki kötü huylu tümörün kanadığı görüldü. Altı saatlik bir operasyonla karaciğerin üçte biri alındı.

GELDİĞİNDE NEFES ALMIYORDU

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi cerrahı Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur “Ahmet geldiğinde nefes alıp veremiyordu, tansiyonu çok düşüktü. Böbrek yetmezliği gelişti.

"İYİ Kİ TEKME YEMİŞ"

Meslek hayatımızda tümör patlamasına bağlı kanama yaşanmasını ilk defa gördük. İyi ki tekme yemiş. Tekme yemeseydi, o tümörü tespit edemeyecektik. Kanser akciğerine, diğer organlarına da yayılacaktı” diye konuştu.

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