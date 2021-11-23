Hayat kurtaran yeni tedaviler keşfedildi
Dünyanıın mücadele ettiği tek hastalık COVID-19 değil. Bu yıl ölümcül hastalıklara dair hayat kurtaran birçok yeni buluş ve tedavi keşfedildi. İşte onlardan bazıları...
23 Kasım 2021, Salı 07:54 Son Güncelleme:
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Hayatlarımızda iki yıldır salgın gündemi olsa da bilim dünyasının mücadele ettiği tek hastalık COVID-19 değil. Uzmanlar bu yıl milyarlarca insanın hayatını kurtaracak çok önemli buluşlara imza attı. Yeni tedaviler geliştirildi, birçok ölümcül hastalığın önlenebileceği ilaçlar üretildi.
Rahim ağzı kanseri tarih oluyor: Bilim dergisi Lancet’teki araştırmaya göre rahim ağzı kanseri (HPV) için geliştirilen aşının etkinliği kanıtlandı; aşı, vakaları yüzde 90 önlüyor.
Omurga enjeksiyonu: ABD’li bilim insanları, hasar gören omurga nedeniyle felç kalanları özel bir enjeksiyonla dört haftada ayaklandıracak tedavi geliştirdi.
Kanser aşısı: Tıpkı grip gibi kansere karşı da koruyucu aşı geliştirildi. İngiltere’de ölümcül 36 hasta aşı için gönüllü oldu. Deneylerin sonucu bekleniyor.
Kısırlıkta devrim: ABD’deki araştırmalarda kısır erkeklerin üremesini sağlamanın mümkün olduğu belirlendi. Kök hücre tedavisi ile hareket etmeyen spermler sağlıklı hale getirildi.
Beynin ışığı: Kanada’daki bilim insanları, beynin çok karmaşık yerlerine yerleşebilen tümörleri hedef alan ışın tedavisi geliştirdi. Ultrason ışınları yalnızca tümörü hedef alıyor, sağlıklı dokulara zarar vermiyor.
Meme kanseri formülü: İngiltere’de meme kanserinin zarar verdiği hücreleri tedavi eden bir ilaç geliştirildi. Önemli oranda başarı sağlandı.
Sıtma aşısı: Oxford Üniversitesi’nde COVID-19 aşısı bulan uzmanlar, şimdiye kadar en yüksek koruma sağlayan sıtma aşısını da geliştirdi.
Sıcaklamaya çare: Menopoz evresindeki kadınların yaşadığı terleme ve sıcak basması krizlerinin hangi hormonal değişimden kaynaklandığı belirlendi. Buna yol açan reseptörleri engelleyecek ilaçlar üretildi.
Demansa kızılötesi: Demans hastalarının beyninde hafıza ve bilişsel fonksiyonları güçlendirecek bir kızılötesi ışık tedavisi bulundu. Tedavi özel bir kaskla yapılıyor.
Alzheimer aşısı: İngiliz ve Alman bilim insanları, Alzheimer’ın önlenebilir bir hastalık olması için aşı geliştirdi. Aşı, beyinde oluşan plaklara karşı antikor üretiyor.