Türkiye Hayat ne zaman normale dönecek? Prof. Dr. Ateş Kara maskesiz hayat için tarih verdi

Hayat ne zaman normale dönecek? Prof. Dr. Ateş Kara maskesiz hayat için tarih verdi

Türkiye

Hayat ne zaman normale dönecek? Prof. Dr. Ateş Kara maskesiz hayat için tarih verdi

Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Prof. Dr. Kara, normale dönüş ve maskesiz hayat için gereken şartları açıkladı ve tarih verdi.

10 Aralık 2020, Perşembe 01:22 Son Güncelleme:
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, nüfusun yüzde 60'ının aşılanması halinde Türkiye'nin rahatlamaya başlayacağını açıkladı. Prof. Kara, bu oranın yüzde 70-80'lere gelmesi durumunda ise normale dönüşün çok kolay olacağını belirtti. Kara, maskesiz hayat için de kritik tarihi verdi.

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Yüzde 60 aşılama oranı

Prof. Kara, her şeyin olumlu seyretmesi söz konusu olursa, kaba bir hesapla Türkiye'nin yüzde 60 aşılama oranına nisan-mayıs aylarında ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı.

Kara, bu tablonun her şeyin olumlu gitmesi durumunda geçerli olduğuna dikkat çekerek, temmuz ayı gibi de maskesiz sokağa çıkmanın mümkün olabileceğini ifade etti.

Ateş Kara, dünyadaki aşılamanın yüzde 60 oranına ulaşmasının bir anda mümkün görünmediğini belirterek, bir sonraki yıl kasım, aralık gibi tekrar maske takmak zorunda kalabileceğimize de dikkat çekti.

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