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Dünya Hayat normalleşmeye başladı, pazar yerleri yeniden açıldı

Hayat normalleşmeye başladı, pazar yerleri yeniden açıldı

Dünya

Hayat normalleşmeye başladı, pazar yerleri yeniden açıldı

Ukrayna’da hayat normalleşmeye başlarken, corona virüs salgını nedeni ile yaklaşık 2 aydır kapalı olan 872 pazar alanı bugün açıldı.

01 Mayıs 2020, Cuma 21:24 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren birçok ülkede normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Ukrayna’da corona virüs salgınına rağmen hayat normalleşmeye başlarken, salgın nedeni ile yaklaşık 2 aydır kapalı olan 872 pazar yeri bugün yeniden açıldı. Halk, salgın nedeni ile pazarların kapatılması sonucu uzun süredir marketlerden alışveriş yaparken, bugün pazarların açılması ile pazar yerlerine akın ederek, uzun kuyruklar oluşturdu. Yetkililer, pazar yerlerinin polis ve il yönetim merkezleri tarafından sıkı takip altında olacağını aktarırken, hijyen kurallarına uymayan yerlerin tekrardan kapatılacağını vurguladı. Halk, pazar yerlerinin tekrardan açılmasını ülkenin normalleşmesindeki ilk adım olarak yorumladı.

Ukrayna’da normalleşmede ikinci adımın ise 12-13 Mayıs tarihlerinde atılması beklenirken, kuaför, kafe ve restoran gibi işletmelerin yeniden açılması planlanıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ülke genelinde toplam corona virüs vaka sayısı 10 bin 861’e, can kaybı ise 272’ye ulaştı.

İHA

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