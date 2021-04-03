Türkiye Hayat sigortası bahanesi ile dolandırdı

Hayat sigortası bahanesi ile dolandırdı

Türkiye

Hayat sigortası bahanesi ile dolandırdı

Zonguldak'ta telefonla aradığı kişiyi ferdi hayat sigortası bahanesi ile dolandıran A.B. kendi hesabına 4 bin TL geçirdi.

03 Nisan 2021, Cumartesi 14:09 Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta, P.B. adlı kadın, geçen yıl kendisini arayan kişinin ferdi hayat sigortası yapacağını söyleyerek banka bilgilerini istediğini, verdiği internet bankacılığı şifresiyle hesabından 4 bin TL para çekildiğini iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, hesabın A.B.'ye ait olduğu ortaya çıktı. A.B. hakkında, 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık A.B. katıldı. Savcı'nın mahkemeye sunduğu mütalaada, şikayetçi P.B.'nin olay tarihinde kendisini arayan şahsın ferdi hayat sigortası yaptırdığını belirttiği, internet bankacılığı şifresini sorması üzerine söylediği, hesabından 4 bin TL'nin sanık hesabına gönderildiği, sanığın üzerine atılı suçlamayı ikrar ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemeye, 4 bin TL'yi şikayetçi P.B.'ye geri ödediğini belirten makbuzla gelen A.B., bir hataya düştüğünü anlatarak pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık A.B.'yi zararı karşılaması, sabıkasız oluşu ve cezanın geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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