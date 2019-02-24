Hayat zor, tatili planlamak daha zor

Erken rezervasyonla bütçeye uygun tatil yapmanın tam zamanı. Ama tatil planlamak bazen çok fazla vaktimizi alabiliyor.

Hotels.com’un yeni araştırması, yeni nesil gezginlerin en basit tatili bile planlamak için yaptıkları ve bitmek bilmeyen ‘ayak işi’ nedeniyle ‘ağ yorgunu’ olmaktan çekindiklerini ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, 18-38 yaş aralığındaki Y kuşağının yaklaşık üçte biri (yüzde 29), tatil planlamayı ‘hayattaki en büyük streslerinden biri’ olarak tanımlıyor. Rezervasyondan önce neredeyse her 10 gezginden birinin, 20 saatin üzerinde araştırma yaptığı da ortaya çıkan veriler arasında yer alıyor.

Bu süre göz önüne alındığında; araştırmaya katılanların selfie çekmeye, brunch’a gitmeye veya yoga için kendilerine zaman ayıramıyor olması hiç de sürpriz değil...

SEVGİLİYE ZAMAN YOK

Y kuşağının yaklaşık üçte ikisi (yüzde 60) sevgilileri ya da eşleriyle baş başa geçirdikleri zamandan daha fazla süreyi araştırmaya harcarken, yüzde 29’u ise yaptıkları aramalar çok boş olduğundan yanlış tatile veya tarihe rezervasyon yapıyor.

Tatil için yapılan bu araştırmalar sırasında ‘ağ yorgunluğu’nun (net lag) baş göstermesi için ise sadece 45 dakika yetiyor. Yani bir futbol maçının bir devresi ya da Netflix’te bir dizinin gösterimi kadarlık bir süre... Gereken bu uzun uğraş ise katılımcıların yarısının sadece araştırmaktan kaçmak için daha önce gittikleri bir yere gitmesi ve beşte birinin (yüzde 20) ise bunu bile yapamayıp bir yere gitmekten tamamen vazgeçmesiyle sonuçlanıyor.

FAZLA PARA ÖDENİYOR

Tatili planlama sırasında yaşanan bu sıkıntı, bütçe tarafında da etkisini farklı bir şekilde gösteriyor ve yüzde 37’si sadece araştırma yaparken yaşadıkları bu kabustan kaçmak için tatillerine ederinden daha fazla ödediğini kabul ediyor. Üçte birine yakın bir bölüm ise (yüzde 28) bu işi bir arkadaşına devrediyor ve insanlar bu rahatlığı yaşamak için memnuniyetle ortalama 154 euro ödemeye hazırlar.

TATİL AVLARKEN İŞLER AKSIYOR

Tatil araştırmaları, çalışan gezginlerin işteki üretkenlik seviyelerini de ciddi anlamda etkiliyor. Tatil avında daha az iş yaptığını söyleyen yaklaşık üçte birin üzerindeki grup (yüzde 35) ofiste gizli gizli tatil arayışına devam ettiğini itiraf ediyor.

Y kuşağının yüzde 28’sinin bir karar vermeden önce 11’den fazla tatil seçeneğine baktığı düşünülürse bu pek de şaşırtıcı değil. Ancak yine de katılımcıların yüzde 88’i son kararı vermek için diğer gezginlerin değerlendirmelerine güveniyor ve bu seçeneği ‘internette gezinmekten, gezmeye geçiş’ için en önemli araç olarak oyluyor.

YORGUNLUĞUNUZU ALANYA'DA ATIN

Antalya’nın gözde tatil beldesi Alanya tatilde deniz-kum-güneş üçlüsünü arayanlar için en doğru adreslerden. Bölgede hizmet veren Club Hotel Syedra Princess ise ailece gidilecek otellerden biri. 2017 yılında Julitat Turizm Şirketi’nin işletmesini devraldığı otelin lobisi, restoran alanları ve plajı iyileştirmeler yapılarak yeniden düzenlendi.

168 oda 452 yatak kapasitesine sahip otel, denize sıfır konumu ve özel plajı ile tatilcilere yılın yorgunluğunu atmayı vadediyor. Türk hamamı ve saunanın belli saatlerde ücretsiz olduğu otelde; yüzme havuzu, çocuk havuzu ve aquapark bulunuyor.

Çocuklu aileleri unutmayan Club Hotel Syedra Princess’ta çocuklar Mini Club ekibi sayesinde katılacağı çeşitli aktiviteler ile çok eğleniyor. Gün boyu spor ve eğlence aktiviteleri, akşamları da animasyon show’un yapıldığı otelde, erken rezervasyon indirimleri ve cazip ödeme fırsatı devam ediyor.

Yaz planı şimdiden hazır

Yaz konserleriyle misafirlerini ağırlayan Starlight-Sunrise Resort Hotel’ler, 2019 yaz sezonu konserlerini açıkladı. Ramazan Bayramı tatilinde 6 Haziran’da Ayşe Hatun Önal, 6 Temmuz’da Erdem Kınay-Merve Özbey, 16 Temmuz, 13 ve 30 Ağustos’ta DJ Doğuş Çabakçor, Kurban Bayramı tatilinde ise 12 Ağustos’ta Işın Karaca Starlight-Sunrise’ta sahne alacak.

Yaz sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen World of Sunrise (Starlight- Sunrise Resort Hoteller) Genel Koordinatörü Mutlu Sağsözlü, “Yüksek misafir memnuniyeti politikamızı bir kademe daha yükseltmek suretiyle kendimize yeni hedefler oluşturduk. Genel alanlar ve odalardaki yenilemelerimiz aile ve eğlence konseptinde yaptığımız dokunuşlar ile misafirlerimize özledikleri tatili yaşatacağız” dedi.

EĞLENCE VE TATİL OTELİ

Denize sıfır konumu, 540 metre kumsalı, 15 yüzme havuzu ve 310 bin metrekare arazi üzerine büyük bir peyzaj alanı ile ultra her şey dâhil hizmet veren Starlight ve Sunrise Resort Hotel, aile ve eğlence konseptlerini bir arada barındırıyor.

Otel, özellikle çocuklu ailelerin tatillerini unutulmaz kılmak için mini discodan çocuk klüplerine, teenage yaş grubuna özel sosyal alanlardan mini aquapark’a kadar tüm detayları düşünmüş.

12 Ala Carte restoranı ve uzman şefleriyle mutfağına çok güvenen işletmenin, squash’tan buz pistine, binicilikten okçuluğa kadar spor etkinlik skalası, 30 toprak tenis kortu ve 4 futbol sahası var. Starlight ve Sunrise Resort Hotel, ödüllü SPA merkeziyle de oldukça iddialı.

Hazırlayan: Derya KARAYAĞIZ TAHMAZ

derya.karayagiz@posta.com.tr







