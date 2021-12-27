Türkiye Hayata tutunamadı... 7 yaşındaki çocuktan acı haber

Hayata tutunamadı... 7 yaşındaki çocuktan acı haber

Türkiye

Hayata tutunamadı... 7 yaşındaki çocuktan acı haber

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4 katlı binanın 2’inci katından düşen 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

27 Aralık 2021, Pazartesi 19:32 Son Güncelleme:
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Olay, önceki gün Sandıklı ilçesi Ofis Caddesi'nde 4 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. 7 yaşındaki C.K. isimli kız çocuğu evlerinin açık olan penceresinden beton zemine düştü.

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen çocuğu Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası küçük kız Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kız tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

AFYONKARAHİSAR (İHA)

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