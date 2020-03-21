Hayata tutunmak için evinizi seçin

Dünyayı 3.5 aydır kasıp kavuran koronavirüs, sadece tek bir kişinin öksürüğü veya hapşırığının saatlerce havada asılı kalması sayesinde bulaşabiliyor. Virüsü kapan kişi dokunduğu her alana onu taşıyabiliyor. Bu nedenle insanların birbirleriyle teması azaltmaları salgının hızını kesmede hayati önemde.

Salgında en ağır kaybı İtalya veriyor. İtalya’da bu kadar acı bir bilançonun yaşanmasında ‘evde kalma’ çağrılarına kulak verilmemesinin büyük payı var. En fazla vakanın görüldüğü Bergamo kentinde yaşayanlar, iki hafta içinde hayatlarının alt üst olduğunu söylüyor.

Hâlâ geç değil

Bergamolular, “Bir insan yılda en fazla birkaç kez ambulans sesi duyar. Burada her dakika duymak bizi daha çok üzüyor. Sosyal mesafeyi öğrendik, evlerimizden çıkmıyoruz ama artık kendimizi zihinsel olarak korumak zorlaştı” diyerek günlük yaşamın trajedisini anlatıyor.

Bu tablonun Türkiye’de yaşanmaması için hâlâ geç değil. Toplumsal mücadele evde kalarak, yani bireysel tedbirlerle yürütülüyor. Uzmanlar, insanlara hayata tutunmak için evin daha anlamlı beceriler kazandıracağında hemfikir.

Aile boyu oyun vakti

Kızma Birader, okey, tavla, solo test, dama, yapboz, mandala, dedektif, Monopoly, Tabu gibi çocukların da dahil olabileceği oyunlar evde geçirilen zamanı keyiflendiriyor. Üstelik hepsi çocukların iletişim yeteneklerini güçlendiriyor.

Evde satranç öğrenin

Türkiye Satranç Federasyonu, internet üzerinden satranç eğitimi veriyor. Yakında turnuvalar da düzenlenecek.

Bilim ve sanat kültürü

TÜBİTAK, gençler ve çocuklar için dergilerin tamamını internet üzerinden ücretsiz erişime açtı. Berlin Filarmoni Orkestrası, iptal olan konserlerini internet üzerinden yayına başladı.