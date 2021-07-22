Magazin Hayatı film oluyor! İşte Zeki Müren'i canlandıracak o isim

Hayatı film oluyor! İşte Zeki Müren'i canlandıracak o isim

Magazin

Hayatı film oluyor! İşte Zeki Müren'i canlandıracak o isim

‘Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminin mimarları Haluk Bilginer, Ezel Akay ve Levent Kazak; “Zeki Müren’in Öpücüğü” filmi için buluşuyor. Merakla beklenen projenin çekimleri ise 2021’in Ekim ayında başlayacak.

22 Temmuz 2021, Perşembe 08:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İki yıldır filmin senaryosu üzerinde çalışan Levent Kazak, sosyal medya hesabı üzerinden hazırlıkların bittiğini duyurdu:

"Zeki Müren senaryosu geç oldu, güç oldu ama nihayet bitti. Zeki Müren'i anlatmak zormuş, neresinden tutsan elinde kalıyor. Yazılan ilk iki senaryo çöpe gitti. Üçüncüde farklı bir anlatma yöntemi buldum, sanırım maya tuttu. Ezel Akay ile çalışmaya başladık ve Haluk Bilginer'le."

ZEKİ MÜREN’E HALUK BİLGİNER HAYAT VERECEK

Ezel Akay, Haluk Bilginer ve Levent Kazak'ı 15 yıl sonra yeniden bir araya getiren "Zeki Müren'in Öpücüğü"nün çekimleri ekim ayında başlayacak. Zeki Müren'i Haluk Bilginer canlandıracak.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
22 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Biz 'Ped' tartışırken millet uzaya çıktı!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Sabahlar olmasın
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
İyi bayramlar
Uğur Alkapar
Öner Döşer
19 Temmuz haftasına astrolojik bakış: İdealler için mücadele verme zamanı!
Öner Döşer
Hande Kazanova
19 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Anadolu'da bir kızım var
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Hamilelikte seks
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
İnsanlar uyurken yapılan sanat: Grafiti
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nurgül Yeşilçay havuzda şov yaptı