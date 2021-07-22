Hayatı film oluyor! İşte Zeki Müren'i canlandıracak o isim
‘Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminin mimarları Haluk Bilginer, Ezel Akay ve Levent Kazak; “Zeki Müren’in Öpücüğü” filmi için buluşuyor. Merakla beklenen projenin çekimleri ise 2021’in Ekim ayında başlayacak.
22 Temmuz 2021, Perşembe 08:47 Son Güncelleme:
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İki yıldır filmin senaryosu üzerinde çalışan Levent Kazak, sosyal medya hesabı üzerinden hazırlıkların bittiğini duyurdu:
"Zeki Müren senaryosu geç oldu, güç oldu ama nihayet bitti. Zeki Müren'i anlatmak zormuş, neresinden tutsan elinde kalıyor. Yazılan ilk iki senaryo çöpe gitti. Üçüncüde farklı bir anlatma yöntemi buldum, sanırım maya tuttu. Ezel Akay ile çalışmaya başladık ve Haluk Bilginer'le."
ZEKİ MÜREN’E HALUK BİLGİNER HAYAT VERECEK
Ezel Akay, Haluk Bilginer ve Levent Kazak'ı 15 yıl sonra yeniden bir araya getiren "Zeki Müren'in Öpücüğü"nün çekimleri ekim ayında başlayacak. Zeki Müren'i Haluk Bilginer canlandıracak.
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