İki yıldır filmin senaryosu üzerinde çalışan Levent Kazak, sosyal medya hesabı üzerinden hazırlıkların bittiğini duyurdu:

"Zeki Müren senaryosu geç oldu, güç oldu ama nihayet bitti. Zeki Müren'i anlatmak zormuş, neresinden tutsan elinde kalıyor. Yazılan ilk iki senaryo çöpe gitti. Üçüncüde farklı bir anlatma yöntemi buldum, sanırım maya tuttu. Ezel Akay ile çalışmaya başladık ve Haluk Bilginer'le."

ZEKİ MÜREN’E HALUK BİLGİNER HAYAT VERECEK

Ezel Akay, Haluk Bilginer ve Levent Kazak'ı 15 yıl sonra yeniden bir araya getiren "Zeki Müren'in Öpücüğü"nün çekimleri ekim ayında başlayacak. Zeki Müren'i Haluk Bilginer canlandıracak.