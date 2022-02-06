Dünya Hayatı kadim ağaçlara borçluyuz

Hayatı kadim ağaçlara borçluyuz

Dünya

Hayatı kadim ağaçlara borçluyuz

900 yaşını gören 'kadim' ağaçların ormanları canlı tutmada hayati rol üstlendiği ortaya çıktı.

06 Şubat 2022, Pazar 11:35 Son Güncelleme:
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Araştırmalara göre dünyadaki ormanların yüzde 1’ini yaşlı ağaçlar oluşturuyor. Bu ağaçlar, ortalama ağaç ömrünün 10-20 katı daha uzun yaşıyor. Örneğin kayın ağacı 225, meşe ağacı 400, porsuk ağacı 900 yaşını gördüğünde ‘kadim’ kabul ediliyor. Bilinen en yaşlı ağaç, ABD’de 80 bin yıldır ayakta. İşte bu kadim ağaçların ormanları canlı tutmada hayati rol üstlendiği belirlendi. Taşıdıkları ‘altın genleri’ çevrelerindeki ağaçlara aktarıyorlar. Deneyimlerini aktardıkları ağaçların değişikliklere uyum sağlamasına yardım ediyor ve ormanların yüz binlerce yıl yaşamasını sağlıyorlar.

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