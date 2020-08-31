Hayatımıza kader birliği yapacağımız insanlar girebilir

Ay, ekliptik üzerinde Kuzey ve Güney yönünde dans ederken aynı bir ejderha/yılan gibi kıvrılarak S çizer. Ay düğümlerinin ejderha ile anılması, buradaki hareketinden kaynaklanır. Kuzey Ay Düğümü ejderhanın başını ve kadersel yolumuzda gitmemiz gereken yönü, Güney Ay Düğümü ise ejderhanın kuyruğunu ve geçmişten getirdiklerimizi ifade eder. Ay düğümlerinin en kadersel ifadesi tutulmalar zamanında yaratılır çünkü Güneş ve Ay, Tutulmalarının zamanını belirler. Güneş her zaman Ay düğümlerinden biriyle kavuşumda, Ay ise kavuşum veya karşıtlık yaparak tutulmanın Güneş veya Ay Tutulması olmasını belirler. 8-9 yılda bir yarı devir ve 18-19 yılda tam devir yaparlar ki bu yüzden verdikleri etkiler tekrarlanır ve bizi geçmişi kontrol etmeye teşvik eder. Tutulmalar da aynı bu prensipte çalışır. Mayıs ayının başında, 5 Mayıs tarihinde Kuzey Ay Düğümü İkizler, Güney Ay Düğümü'nün ise Yay burcuna geçiş yaptığını görüyoruz. Buradan beklentimiz önümüzdeki 1,5 sene yaşayabileceğimiz kadersel olayların bu burçların doğasında gerçekleşmesi olacaktır.

Duygularımız aklımızı karşısına almış

Duygu (Ay) ve mantığın (Merkür) karşı köşelerde ve düğümlerle sert bağlantıda olması üzerimizde yaratacağı çelişki açısından önemli. Geçmişte yaşadıklarımızı düşünüp, hislerimizi dile getirme ihtiyacının duygusal baskısı ile iletişim şeklimizin sert olma ihtimali yüksek. Burada kadersel yolumuzda önemli bir mihenk taşı olacaktır. Duygularımızdan ziyade mantıklı düşünme yetimizin ön planda olacağı bu hafta kendimiz adına çok şey öğrenebiliriz. Kişisel Kaderimizi yaşamak için yeni kapılar açabileceğimiz gibi kapatabiliriz de. Hep birlikte yaşayarak deneyimleyeceğiz.

İkizler-Yay aksına geçen tutulmalar

İkizler burcunun temsil ettiği konuşmak, yazmak başta olmak üzere her türlü iletişim yolu, medya, zihinsel ve sosyal olarak aktif olmak önemli hale gelip; merak etmek, bilgi sahibi olmaya çalışmak ve bilgi yayma isteği ön plana çıkacak.

Yay burcu ise inançlar, hayata iyimser bakabilmek, yenilik ve değişim yapabilme gücünü ifade eder. Yolculuk denince akla ilk gelen burçtur ve içimize dönüp kendi yolumuzu bulmak adına yapacağımız kadersel yolculukları ifade eder. Gerçekler, bilgide derinleşmek ve etik değerlere verilen önem ön plana çıkar.

5 Haziran tarihinde 15 derece Yay burcunda bir Ay Tutulması ile bu aksta gerçekleşecek tutulmalarının ilkini deneyimledik.