Sosyal medyada kendinize uygun sözler paylaşmak istiyorsanız sizin için hayatın anlamını özetleyen özlü sözler araştırdık.

Hayatın anlamını özetleyen özlü sözler

Osho: İyi yaşamak için acele et ve şunu bil ki her gün, başlı başına bir hayattır.

Bernard Shaw: Sen cevapları ezberliyorsun ama hayat asla aynı soruyu tekrarlamaz.

Mevlana: Hayat, olması gerektiği gibi değildir, olduğu gibidir. Onu değiştiren yaşama biçiminizdir.

Albert Einstein: Yaşam, bize bütün kitapların öğrettiğinden daha çoğunu öğretir; çünkü yaşam bize karşı direnir. İnsan, ancak engellerle karşılaşıp onları aşmaya çalıştıkça, kendini tanıyabilir.

Friedrich Nietzsche: Hayat, insana bağışlanmış değil, ödünç verilmiştir.

Can Yücel: Hayat, yalnız geriye doğru anlaşılabilir; fakat ileriye doğru yaşanmak zorundadır.

Oğuz Atay: Denizi seviyorsan dalgaları seveceksin, Uçmayı istiyorsan düşmeyi de bileceksin! Korkarak yaşarsan, sadece hayatı seyredersin.

Tolstoy: Yaşamdan yakınmamızın nedeni, karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü değil, gücümüzün azlığıdır.

Mustafa Kemal Atatürk: Günlük hayat, en etkili kitaptan daha öğreticidir.

Charlie Chaplin: Yaşam ince bir cam gibidir, beklenmedik bir anda kırılabilir.

Peyami Safa: Yaşamak, karanlık geceye rağmen buğulanmış pencere camına güneşi çizebilmektir.

Montaigne: Hayat seni öyle bir noktaya getirir ki kendini sevdiklerinle savaşırken ve nefret ettiklerinle sevişirken bulursun. Üzülürsün, pişman olursun, sonra biraz zaman geçer ve tersinin bu dünyada işlemediğini anlarsın.

Mahatma Gandhi: Yanlışı savunup kalabalıkları arkama katmakansa, doğrumu savunup yalnız kalmayı tercih ederim.

Bertrand Russell: Bir şey yanlışsa, milyonlarca kişi o yanlışı savunsa da, o yine yanlıştır.

Voltaire: Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.

Woody Allen: Benim merak ettiğim ölümden sonra değil, doğumdan sonra hayat olup olmadığıdır.

Steve Jobs: Her gününüzü hayatınızın son günüymüş gibi yaşayın; bir gün haklı çıkacaksınız.

William Shakespeare: Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler. Cesurlar ölümü bir kere tadarlar.

Alphonse Karr: Herkesin üç kişiliği vardır; Ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı.

La Rochefoucauld: Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz bırakın dostlarınız sizi geçsin.

Goethe: İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.

S. M. Power: Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.



