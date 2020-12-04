Hayatın anlamını özetleyen özlü sözler
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04 Aralık 2020, Cuma 18:39 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada kendinize uygun sözler paylaşmak istiyorsanız sizin için hayatın anlamını özetleyen özlü sözler araştırdık.
Hayatın anlamını özetleyen özlü sözler
Osho: İyi yaşamak için acele et ve şunu bil ki her gün, başlı başına bir hayattır.
Bernard Shaw: Sen cevapları ezberliyorsun ama hayat asla aynı soruyu tekrarlamaz.
Mevlana: Hayat, olması gerektiği gibi değildir, olduğu gibidir. Onu değiştiren yaşama biçiminizdir.
Albert Einstein: Yaşam, bize bütün kitapların öğrettiğinden daha çoğunu öğretir; çünkü yaşam bize karşı direnir. İnsan, ancak engellerle karşılaşıp onları aşmaya çalıştıkça, kendini tanıyabilir.
Friedrich Nietzsche: Hayat, insana bağışlanmış değil, ödünç verilmiştir.
Can Yücel: Hayat, yalnız geriye doğru anlaşılabilir; fakat ileriye doğru yaşanmak zorundadır.
Oğuz Atay: Denizi seviyorsan dalgaları seveceksin, Uçmayı istiyorsan düşmeyi de bileceksin! Korkarak yaşarsan, sadece hayatı seyredersin.
Tolstoy: Yaşamdan yakınmamızın nedeni, karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü değil, gücümüzün azlığıdır.
Mustafa Kemal Atatürk: Günlük hayat, en etkili kitaptan daha öğreticidir.
Charlie Chaplin: Yaşam ince bir cam gibidir, beklenmedik bir anda kırılabilir.
Peyami Safa: Yaşamak, karanlık geceye rağmen buğulanmış pencere camına güneşi çizebilmektir.
Montaigne: Hayat seni öyle bir noktaya getirir ki kendini sevdiklerinle savaşırken ve nefret ettiklerinle sevişirken bulursun. Üzülürsün, pişman olursun, sonra biraz zaman geçer ve tersinin bu dünyada işlemediğini anlarsın.
Mahatma Gandhi: Yanlışı savunup kalabalıkları arkama katmakansa, doğrumu savunup yalnız kalmayı tercih ederim.
Bertrand Russell: Bir şey yanlışsa, milyonlarca kişi o yanlışı savunsa da, o yine yanlıştır.
Voltaire: Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.
Woody Allen: Benim merak ettiğim ölümden sonra değil, doğumdan sonra hayat olup olmadığıdır.
Steve Jobs: Her gününüzü hayatınızın son günüymüş gibi yaşayın; bir gün haklı çıkacaksınız.
William Shakespeare: Korkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler. Cesurlar ölümü bir kere tadarlar.
Alphonse Karr: Herkesin üç kişiliği vardır; Ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı.
La Rochefoucauld: Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz bırakın dostlarınız sizi geçsin.
Goethe: İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.
S. M. Power: Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır.